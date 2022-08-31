https://ria.ru/20220831/stadion-1813384120.html
Бурков открыл современный стадион при школе в глубинке Омской области
Бурков открыл современный стадион при школе в глубинке Омской области - РИА Новости, 31.08.2022
Бурков открыл современный стадион при школе в глубинке Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в открытии построенного на деньги местного мецената современного стадиона в Петропавловской школе... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:25
2022-08-31T12:25
2022-08-31T12:25
омская область
общество
александр бурков
омская область
муромцевский район
россия
школа
дети
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ОМСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в открытии построенного на деньги местного мецената современного стадиона в Петропавловской школе Муромцевского района региона, сообщает в среду облправительство.Спортивное сооружение стало очередным подарком родному селу предпринимателя Бориса Коваленко, уроженца Муромцевского района. Заслуженный меценат Омской области построил в Петропавловке на личные средства ультрасовременную трехэтажную школу. Новый стадион включает футбольное поле с искусственным газоном 60 на 30 метров, легкоатлетические дорожки, пластиковую хоккейную коробку с синтетическим покрытием, площадки для игры в волейбол и баскетбол, тренажеры. В строительство вложено 40 миллионов рублей частных инвестиций."Действительно, сегодня большое событие не только для самого поселка, не только для Муромцевского района - это событие в масштабах региона. Ровно три года назад мы открывали новую Петропавловскую школу, и сегодня мы получили еще один подарок от Бориса Ивановича Коваленко, который позволяет готовить ребят по разным видам спорта, чтобы можно было заниматься легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом, шорт-треком, хоккеем", - сказал глава региона.От имени правительства Омской области Александр Бурков вручил школе сертификат на полные комплекты формы для команд по волейболу, баскетболу и футболу. Благодарственными письмами губернатора награждены все, кто причастен к успешной реализации проекта, - строители, инженеры, представители муниципалитета, которые уложились в установленные сроки и качественно выполнили работы.Губернатор отметил важность того, что новый стадион открылся в глубинке, где спортивная молодежь ставит перед собой высокие цели, которых в свое время достиг уроженец Муромцевского района Омской области, олимпийский чемпион по биатлону Владимир Барнашов."Эта та площадка, которая может подготовить новых чемпионов мира и олимпиад, но самое главное – поможет вырастить здоровых и активных людей. Без спорта не будет никаких достижений ни в дорожном строительстве, ни в жилищном, ни в здравоохранении, ни в медицине… Потому что спорт, в первую очередь, кует характер и волю к победе. Это ключевое, что нужно сегодня нашей российской молодежи", - сказал Бурков.
https://ria.ru/20220829/blagoustroystvo-1812880517.html
https://ria.ru/20220830/omsk-1813118599.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бурков, омская область, муромцевский район, россия, школа, дети
Омская область , Общество, Александр Бурков, Омская область, Муромцевский район, Россия, Школа, Дети
Бурков открыл современный стадион при школе в глубинке Омской области
Глава Омской области Бурков открыл современный стадион при школе Муромцевского района
ОМСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в открытии построенного на деньги местного мецената современного стадиона в Петропавловской школе Муромцевского района региона, сообщает в среду облправительство.
Спортивное сооружение стало очередным подарком родному селу предпринимателя Бориса Коваленко, уроженца Муромцевского района
. Заслуженный меценат Омской области
построил в Петропавловке на личные средства ультрасовременную трехэтажную школу. Новый стадион включает футбольное поле с искусственным газоном 60 на 30 метров, легкоатлетические дорожки, пластиковую хоккейную коробку с синтетическим покрытием, площадки для игры в волейбол и баскетбол, тренажеры. В строительство вложено 40 миллионов рублей частных инвестиций.
"Действительно, сегодня большое событие не только для самого поселка, не только для Муромцевского района - это событие в масштабах региона. Ровно три года назад мы открывали новую Петропавловскую школу, и сегодня мы получили еще один подарок от Бориса Ивановича Коваленко, который позволяет готовить ребят по разным видам спорта, чтобы можно было заниматься легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом, шорт-треком, хоккеем", - сказал глава региона.
От имени правительства Омской области Александр Бурков
вручил школе сертификат на полные комплекты формы для команд по волейболу, баскетболу и футболу. Благодарственными письмами губернатора награждены все, кто причастен к успешной реализации проекта, - строители, инженеры, представители муниципалитета, которые уложились в установленные сроки и качественно выполнили работы.
Губернатор отметил важность того, что новый стадион открылся в глубинке, где спортивная молодежь ставит перед собой высокие цели, которых в свое время достиг уроженец Муромцевского района Омской области, олимпийский чемпион по биатлону Владимир Барнашов
.
"Эта та площадка, которая может подготовить новых чемпионов мира и олимпиад, но самое главное – поможет вырастить здоровых и активных людей. Без спорта не будет никаких достижений ни в дорожном строительстве, ни в жилищном, ни в здравоохранении, ни в медицине… Потому что спорт, в первую очередь, кует характер и волю к победе. Это ключевое, что нужно сегодня нашей российской молодежи", - сказал Бурков.