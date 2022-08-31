https://ria.ru/20220831/sochi-1813343524.html

В Сочи из-за жары пересохли водопады

В Сочи из-за жары пересохли водопады - РИА Новости, 31.08.2022

В Сочи из-за жары пересохли водопады

Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:42

2022-08-31T15:42

2022-08-31T15:42

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СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка."На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что несмотря на это природные достопримечательности доступны для посещения.Администрация нацпарка приглашает туристов воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры "в сухом формате" и призывает очень осторожно и внимательно относиться к безопасности на маршруте. "Дождей в Сочи не было уже более двух недель. В связи с этим сохраняется повышенная вероятность пожаров", — добавили в пресс-службе.Ранее пресс-служба краевого главка МЧС России объявила о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.

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Ольга Кабанова

новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, туризм, туристы