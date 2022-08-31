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В Сочи из-за жары пересохли водопады - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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В Сочи из-за жары пересохли водопады
В Сочи из-за жары пересохли водопады - РИА Новости, 31.08.2022
В Сочи из-за жары пересохли водопады
Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:42
2022-08-31T15:42
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СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка."На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что несмотря на это природные достопримечательности доступны для посещения.Администрация нацпарка приглашает туристов воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры "в сухом формате" и призывает очень осторожно и внимательно относиться к безопасности на маршруте. "Дождей в Сочи не было уже более двух недель. В связи с этим сохраняется повышенная вероятность пожаров", — добавили в пресс-службе.Ранее пресс-служба краевого главка МЧС России объявила о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.
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новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Алексей Копайгородский, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Туризм, туристы
15:42 31.08.2022
 
В Сочи из-за жары пересохли водопады

Три водопада в нацпарке Сочи пересохли из-за жары

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы в природном парке водопадов "Менделиха" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в природном парке водопадов Менделиха на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
"На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что несмотря на это природные достопримечательности доступны для посещения.
Администрация нацпарка приглашает туристов воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры "в сухом формате" и призывает очень осторожно и внимательно относиться к безопасности на маршруте.
"Дождей в Сочи не было уже более двух недель. В связи с этим сохраняется повышенная вероятность пожаров", — добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба краевого главка МЧС России объявила о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.
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