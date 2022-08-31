https://ria.ru/20220831/sochi-1813343524.html
В Сочи из-за жары пересохли водопады
В Сочи из-за жары пересохли водопады - РИА Новости, 31.08.2022
В Сочи из-за жары пересохли водопады
Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:42
2022-08-31T15:42
2022-08-31T15:42
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155620/19/1556201993_0:299:3068:2025_1920x0_80_0_0_3456f36e518894f703229c6c67ea1474.jpg
СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка."На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что несмотря на это природные достопримечательности доступны для посещения.Администрация нацпарка приглашает туристов воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры "в сухом формате" и призывает очень осторожно и внимательно относиться к безопасности на маршруте. "Дождей в Сочи не было уже более двух недель. В связи с этим сохраняется повышенная вероятность пожаров", — добавили в пресс-службе.Ранее пресс-служба краевого главка МЧС России объявила о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.
https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155620/19/1556201993_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_35979134bdb30984ae5cf0f851ddf6fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Алексей Копайгородский, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Туризм, туристы
В Сочи из-за жары пересохли водопады
Три водопада в нацпарке Сочи пересохли из-за жары
СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Три водопада в Агурском ущелье пересохли из-за жары, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
"На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что несмотря на это природные достопримечательности доступны для посещения.
Администрация нацпарка приглашает туристов воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры "в сухом формате" и призывает очень осторожно и внимательно относиться к безопасности на маршруте.
"Дождей в Сочи не было уже более двух недель. В связи с этим сохраняется повышенная вероятность пожаров", — добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба краевого главка МЧС России объявила
о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.