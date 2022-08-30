https://ria.ru/20220830/sochi-1813142634.html
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров
Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:25
2022-08-30T17:25
2022-08-30T17:25
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве предупреждали риски на курорте до 30 августа. Спасатели не рекомендуют носить тёмную одежду, долго находиться на солнце, разжигать костер в лесах и вблизи сухой травы.
https://ria.ru/20220829/kuban-1812808741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, природные пожары в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Природные пожары в России, туристы
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров
МЧС: высокий класс пожароопасности сохранится в предгорьях Сочи до 2 сентября