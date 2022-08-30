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В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров
Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:25
2022-08-30T17:25
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
природные пожары в россии
туристы
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве предупреждали риски на курорте до 30 августа. Спасатели не рекомендуют носить тёмную одежду, долго находиться на солнце, разжигать костер в лесах и вблизи сухой травы.
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туризм, новости - туризм, сочи, природные пожары в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Природные пожары в России, туристы
17:25 30.08.2022
 
В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров

МЧС: высокий класс пожароопасности сохранится в предгорьях Сочи до 2 сентября

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка
Сотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в ведомстве предупреждали риски на курорте до 30 августа. Спасатели не рекомендуют носить тёмную одежду, долго находиться на солнце, разжигать костер в лесах и вблизи сухой травы.
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