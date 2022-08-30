https://ria.ru/20220830/sochi-1813142634.html

В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров

В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров - РИА Новости, 30.08.2022

В предгорьях Сочи сохраняется высокая вероятность пожаров

Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:25

2022-08-30T17:25

2022-08-30T17:25

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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в горных районах Сочи до 2 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве предупреждали риски на курорте до 30 августа. Спасатели не рекомендуют носить тёмную одежду, долго находиться на солнце, разжигать костер в лесах и вблизи сухой травы.

https://ria.ru/20220829/kuban-1812808741.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, природные пожары в россии, туристы