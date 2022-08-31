https://ria.ru/20220831/sobaki-1813544533.html
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей - РИА Новости, 31.08.2022
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей
Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрани Самарской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:56
2022-08-31T18:56
2022-08-31T18:56
происшествия
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрани Самарской области, сообщает СУСК по региону.Ранее прокуратура Самарской области информировала, что вечером 29 августа на огороженной территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября на четверых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате, по информации надзорного ведомства, два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.По версии следствия, в июле администрация города заключила контракт на отлов и содержание бродячих животных, и "в результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств" собаки напали на детей."По факту нападения собак на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей
Самарское СУСК возбудило уголовное дело из-за нападения бездомных собак на детей в Сызрани