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В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей - РИА Новости, 31.08.2022
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В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей - РИА Новости, 31.08.2022
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей
Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрани Самарской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:56
2022-08-31T18:56
происшествия
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрани Самарской области, сообщает СУСК по региону.Ранее прокуратура Самарской области информировала, что вечером 29 августа на огороженной территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября на четверых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате, по информации надзорного ведомства, два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.По версии следствия, в июле администрация города заключила контракт на отлов и содержание бродячих животных, и "в результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств" собаки напали на детей."По факту нападения собак на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
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происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
18:56 31.08.2022
 
В Самарской области возбудили дело из-за нападения бездомных собак на детей

Самарское СУСК возбудило уголовное дело из-за нападения бездомных собак на детей в Сызрани

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрани Самарской области, сообщает СУСК по региону.
Ранее прокуратура Самарской области информировала, что вечером 29 августа на огороженной территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября на четверых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате, по информации надзорного ведомства, два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.
По версии следствия, в июле администрация города заключила контракт на отлов и содержание бродячих животных, и "в результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств" собаки напали на детей.
"По факту нападения собак на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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ПроисшествияСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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