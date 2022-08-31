https://ria.ru/20220831/sneg-1813290320.html

Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России

Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России - РИА Новости, 31.08.2022

Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России

Первого сентября в европейской части России может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:15

2022-08-31T02:15

2022-08-31T09:31

общество

россия

ленинградская область

погода

евгений тишковец

архангельская область

вологодская область

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первого сентября в европейской части России может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он уточнил, где именно ожидается это погодное явление.В европейской части России осень в этом году наступит точно по календарю, 1 сентября. Температура воздуха заметно понизится, причем в центральных регионах страны она опустится до тех значений, которые типичны для октября, а не для первого осеннего месяца, отметил Тишковец.Северный ветер принесет дождевые тучи, продолжил он."Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха", — сказал Тишковец.При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях осадки 1 сентября могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, добавил он."Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", — спрогнозировал Тишковец.

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812100719.html

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общество, россия, ленинградская область, погода, евгений тишковец, архангельская область, вологодская область