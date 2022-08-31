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Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России - РИА Новости, 31.08.2022
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Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России
Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России - РИА Новости, 31.08.2022
Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России
Первого сентября в европейской части России может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:15
2022-08-31T09:31
общество
россия
ленинградская область
погода
евгений тишковец
архангельская область
вологодская область
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первого сентября в европейской части России может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он уточнил, где именно ожидается это погодное явление.В европейской части России осень в этом году наступит точно по календарю, 1 сентября. Температура воздуха заметно понизится, причем в центральных регионах страны она опустится до тех значений, которые типичны для октября, а не для первого осеннего месяца, отметил Тишковец.Северный ветер принесет дождевые тучи, продолжил он."Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха", — сказал Тишковец.При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях осадки 1 сентября могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, добавил он."Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", — спрогнозировал Тишковец.
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общество, россия, ленинградская область, погода, евгений тишковец, архангельская область, вологодская область
Общество, Россия, Ленинградская область, Погода, Евгений Тишковец, Архангельская область, Вологодская область
02:15 31.08.2022 (обновлено: 09:31 31.08.2022)
 
Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России

Синоптик Тишковец предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России

© РИА Новости / Евгения НовоженинаСобака гуляет в московском районе Ясенево
Собака гуляет в московском районе Ясенево - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Собака гуляет в московском районе Ясенево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первого сентября в европейской части России может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он уточнил, где именно ожидается это погодное явление.
В европейской части России осень в этом году наступит точно по календарю, 1 сентября. Температура воздуха заметно понизится, причем в центральных регионах страны она опустится до тех значений, которые типичны для октября, а не для первого осеннего месяца, отметил Тишковец.

"Температура первого сентября резко понизится ночью до пяти-десяти градусов, второго сентября под утро будет два-семь градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже один-шесть градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени", — уточнил синоптик.

Северный ветер принесет дождевые тучи, продолжил он.
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"Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха", — сказал Тишковец.
При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях осадки 1 сентября могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, добавил он.
"Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", — спрогнозировал Тишковец.
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