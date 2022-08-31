В Новосибирской области отремонтируют более 120 школ
В Новосибирской области более 120 школ капитально отремонтируют до 2026 года
Ремонт школы. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Более 120 школ капитально отремонтируют в Новосибирской области до 2026 года, в текущем году из них введут в эксплуатацию пять, сообщает облправительство.
В среду объект капитального ремонта здания средней школы №180 посетил губернатор региона Андрей Травников. Он напомнил, что 1 сентября в Новосибирской области начнут свою работу пять новых школ на более 5 тысяч новых мест. В заделе на различных стадиях проектирования и стройки по области на ближайшие два года находятся 19 школ.
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"Также в регионе стартовала большая программа капитального ремонта, и по ней в работе 25 школ. И строительство, и ремонт осуществляются с привлечением федеральных средств. Но учитывая, что проблема переполненности школ, особенно в Новосибирске, весьма острая, мы каждый год добавляем из областного бюджета средства и на строительство, и на ремонт", - сказал губернатор.
Он отметил, что областной бюджет поддерживает проекты капитального ремонта, потому что за счет умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве новых школ, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах.
"Надо отметить, что и в предыдущие годы город Новосибирск этим активно пользовался, и ежегодно при поддержке областного бюджета посредством капремонта создавались сотни новых мест в существующих зданиях. Правительство Новосибирской области всячески будет поддерживать такой подход", - подчеркнул Травников.
По данным властей, всего в 2022 году вводятся в эксплуатацию после ремонта пять школ проектной мощностью 3337 мест. В рамках федеральной программы в регионе проводятся капитальные ремонты на 25 объектах образования. Сформирована заявка на проведение капитального ремонта еще в 97 зданиях на 2024-2025 годы.
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