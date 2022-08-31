https://ria.ru/20220831/servisy-1813193322.html

Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами МСП.РФ

Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами МСП.РФ - РИА Новости, 31.08.2022

Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами МСП.РФ

Почти 6 тысяч предпринимателей из всех регионов России воспользовались специальными сервисами для начинающих предпринимателей Цифровой платформы МСП.РФ,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:00

2022-08-31T10:00

2022-08-31T10:05

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

технологии

россия

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Почти 6 тысяч предпринимателей из всех регионов России воспользовались специальными сервисами для начинающих предпринимателей Цифровой платформы МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Для начинающих на платформе предусмотрены следующие сервисы: регистрации бизнеса онлайн, выбор налогового режима и организационно-правовой формы, а также получение электронной подписи. Всего с момента запуска этими сервисами платформы воспользовались почти 8 тысяч раз: некоторые предприниматели по нескольку раз возвращались к сервису по мере разработки бизнес-плана, отмечается в сообщении. Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Краснодарский край.Сервисы стали доступны в феврале этого года – с их помощью, в частности, можно быстро получить поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией компаний. Например, сервис "Выбор организационно-правовой формы" после прохождения теста предоставит памятку по предложенной форме с описанием разрешенных видов деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требованиям к сдаче отчетности и другим параметрам."Запуск собственного бизнеса — нелегкий процесс, который требует особой внимательности. И мы делаем все для того, чтобы начинающие предприниматели смогли в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Сервисы МСП.РФ за три минуты позволяют получить рекомендации по выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой вашего бизнеса. Как показывает практика, многие действующие предприниматели даже не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, а деятельность компании по документам расходится с реальной", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.

https://ria.ru/20220826/zayavki-1812252958.html

россия

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, технологии, россия, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)