10:00 31.08.2022 (обновлено: 10:05 31.08.2022)
Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами МСП.РФ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Почти 6 тысяч предпринимателей из всех регионов России воспользовались специальными сервисами для начинающих предпринимателей Цифровой платформы МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Для начинающих на платформе предусмотрены следующие сервисы: регистрации бизнеса онлайн, выбор налогового режима и организационно-правовой формы, а также получение электронной подписи. Всего с момента запуска этими сервисами платформы воспользовались почти 8 тысяч раз: некоторые предприниматели по нескольку раз возвращались к сервису по мере разработки бизнес-плана, отмечается в сообщении. Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Сервисы стали доступны в феврале этого года – с их помощью, в частности, можно быстро получить поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией компаний. Например, сервис "Выбор организационно-правовой формы" после прохождения теста предоставит памятку по предложенной форме с описанием разрешенных видов деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требованиям к сдаче отчетности и другим параметрам.
"Запуск собственного бизнеса — нелегкий процесс, который требует особой внимательности. И мы делаем все для того, чтобы начинающие предприниматели смогли в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Сервисы МСП.РФ за три минуты позволяют получить рекомендации по выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой вашего бизнеса. Как показывает практика, многие действующие предприниматели даже не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, а деятельность компании по документам расходится с реальной", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.