https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813530796.html
Россия ввела ответные санкции против Канады
Россия ввела ответные санкции против Канады - РИА Новости, 31.08.2022
Россия ввела ответные санкции против Канады
Россия в ответ на санкции включила в "стоп-лист" 55 граждан Канады, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:14
2022-08-31T18:14
2022-08-31T18:20
в мире
россия
джастин трюдо
канада
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в ответ на санкции включила в "стоп-лист" 55 граждан Канады, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады", - говорится в сообщении российского МИД.
https://ria.ru/20220824/turbiny-1811968895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, джастин трюдо, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Джастин Трюдо, Канада, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:14 31.08.2022 (обновлено: 18:20 31.08.2022)
Россия ввела ответные санкции против Канады
МИД России в ответ на санкции включил в "стоп-лист" 55 граждан Канады