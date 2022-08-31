https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813530796.html

Россия ввела ответные санкции против Канады

Россия ввела ответные санкции против Канады - РИА Новости, 31.08.2022

Россия ввела ответные санкции против Канады

Россия в ответ на санкции включила в "стоп-лист" 55 граждан Канады, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:20

в мире

россия

джастин трюдо

канада

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в ответ на санкции включила в "стоп-лист" 55 граждан Канады, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады", - говорится в сообщении российского МИД.

https://ria.ru/20220824/turbiny-1811968895.html

россия

канада

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, джастин трюдо, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)