15:49 31.08.2022 (обновлено: 16:04 31.08.2022)
ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас
Сенатор Клишас: Евросоюз на все ограничения прав россиян будет получать зеркальный ответ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Евросоюз при расторжении соглашения с Россией об упрощенном предоставлении виз россиянам получит зеркальный ответ, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на визы для россиян не будет.
"Моя позиция состоит в том, что, расторгнув указанное соглашение, Евросоюз и своих граждан лишит всех преимуществ при получении виз", - отметил политик. Он добавил, что "Евросоюз на все ограничения прав наших граждан будет получать зеркальный ответ".
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.