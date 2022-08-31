https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813458035.html

ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас

ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас - РИА Новости, 31.08.2022

ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас

Евросоюз при расторжении соглашения с Россией об упрощенном предоставлении виз россиянам получит зеркальный ответ, сказал РИА Новости глава конституционного... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:49

2022-08-31T16:04

андрей клишас

россия

евросоюз

в мире

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Евросоюз при расторжении соглашения с Россией об упрощенном предоставлении виз россиянам получит зеркальный ответ, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на визы для россиян не будет."Моя позиция состоит в том, что, расторгнув указанное соглашение, Евросоюз и своих граждан лишит всех преимуществ при получении виз", - отметил политик. Он добавил, что "Евросоюз на все ограничения прав наших граждан будет получать зеркальный ответ".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813448421.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

андрей клишас, россия, евросоюз, в мире, совет федерации рф, санкции в отношении россии