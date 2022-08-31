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ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас - РИА Новости, 31.08.2022
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ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас
ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас - РИА Новости, 31.08.2022
ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас
Евросоюз при расторжении соглашения с Россией об упрощенном предоставлении виз россиянам получит зеркальный ответ, сказал РИА Новости глава конституционного... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:49
2022-08-31T16:04
андрей клишас
россия
евросоюз
в мире
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Евросоюз при расторжении соглашения с Россией об упрощенном предоставлении виз россиянам получит зеркальный ответ, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на визы для россиян не будет."Моя позиция состоит в том, что, расторгнув указанное соглашение, Евросоюз и своих граждан лишит всех преимуществ при получении виз", - отметил политик. Он добавил, что "Евросоюз на все ограничения прав наших граждан будет получать зеркальный ответ".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
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андрей клишас, россия, евросоюз, в мире, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Андрей Клишас, Россия, Евросоюз, В мире, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
15:49 31.08.2022 (обновлено: 16:04 31.08.2022)
 
ЕС получит зеркальный ответ на все ограничения прав россиян, заявил Клишас

Сенатор Клишас: Евросоюз на все ограничения прав россиян будет получать зеркальный ответ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Евросоюз при расторжении соглашения с Россией об упрощенном предоставлении виз россиянам получит зеркальный ответ, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на визы для россиян не будет.
"Моя позиция состоит в том, что, расторгнув указанное соглашение, Евросоюз и своих граждан лишит всех преимуществ при получении виз", - отметил политик. Он добавил, что "Евросоюз на все ограничения прав наших граждан будет получать зеркальный ответ".
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Член Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 15:27Туризм
России есть что ответить на визовые ограничения ЕС, заявили в Совфеде
 
Андрей КлишасРоссияЕвросоюзВ миреСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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