https://ria.ru/20220831/ryba-1813437531.html

В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство

В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство - РИА Новости, 31.08.2022

В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство

Крупное форелевое хозяйство построят в Приозерском районе Ленинградской области, которое позволит вдвое увеличить годовое производство этой рыбы в регионе,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:08

2022-08-31T15:08

2022-08-31T15:09

ленинградская область

ладожское озеро

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Крупное форелевое хозяйство построят в Приозерском районе Ленинградской области, которое позволит вдвое увеличить годовое производство этой рыбы в регионе, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, принимающий участие в работе проходящей в Санкт-Петербурге на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь"."Уже сегодня Ленинградская область является одним из лидеров в аквакультуре России. Новое предприятие упрочит позиции области как одного из главных рыбоводных центров страны", — сказал Малащенко.В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью пять тысяч тонн рыбы в год. Он включает в себя создание инфраструктуры на рыбоводном участке на Ладожском озере, современных рыбоводных садков, оборудованных автоматической системой кормораздачи. Объем инвестиций в проект ― почти 1,7 миллиарда рублей.Ленинградская область занимает третье место в России по производству форели. По итогам 2021 года в регионе выращены 12,6 тысяч тонн рыбы - 103 процента к 2020 году. Производством форели занимается порядка 50 хозяйств, уточнили в пресс-службе.

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ладожское озеро

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ладожское озеро, экономика