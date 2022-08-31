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В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство - РИА Новости, 31.08.2022
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Ленинградская область
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В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство
В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство - РИА Новости, 31.08.2022
В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство
Крупное форелевое хозяйство построят в Приозерском районе Ленинградской области, которое позволит вдвое увеличить годовое производство этой рыбы в регионе,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:08
2022-08-31T15:09
ленинградская область
ладожское озеро
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Крупное форелевое хозяйство построят в Приозерском районе Ленинградской области, которое позволит вдвое увеличить годовое производство этой рыбы в регионе, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, принимающий участие в работе проходящей в Санкт-Петербурге на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь"."Уже сегодня Ленинградская область является одним из лидеров в аквакультуре России. Новое предприятие упрочит позиции области как одного из главных рыбоводных центров страны", — сказал Малащенко.В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью пять тысяч тонн рыбы в год. Он включает в себя создание инфраструктуры на рыбоводном участке на Ладожском озере, современных рыбоводных садков, оборудованных автоматической системой кормораздачи. Объем инвестиций в проект ― почти 1,7 миллиарда рублей.Ленинградская область занимает третье место в России по производству форели. По итогам 2021 года в регионе выращены 12,6 тысяч тонн рыбы - 103 процента к 2020 году. Производством форели занимается порядка 50 хозяйств, уточнили в пресс-службе.
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ладожское озеро, экономика
Ленинградская область , Ладожское озеро, Экономика
15:08 31.08.2022 (обновлено: 15:09 31.08.2022)
 

В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство

CC BY 2.0 / Jon Nelson / Going against the grainРадужная форель
Радужная форель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
CC BY 2.0 / Jon Nelson / Going against the grain
Радужная форель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Крупное форелевое хозяйство построят в Приозерском районе Ленинградской области, которое позволит вдвое увеличить годовое производство этой рыбы в регионе, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, принимающий участие в работе проходящей в Санкт-Петербурге на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
"Уже сегодня Ленинградская область является одним из лидеров в аквакультуре России. Новое предприятие упрочит позиции области как одного из главных рыбоводных центров страны", — сказал Малащенко.
Ленинградская область – лидер племенного животноводства России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 10:45Ленинградская область
Ленобласть – лидер племенного животноводства России
В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью пять тысяч тонн рыбы в год. Он включает в себя создание инфраструктуры на рыбоводном участке на Ладожском озере, современных рыбоводных садков, оборудованных автоматической системой кормораздачи. Объем инвестиций в проект ― почти 1,7 миллиарда рублей.
Ленинградская область занимает третье место в России по производству форели. По итогам 2021 года в регионе выращены 12,6 тысяч тонн рыбы - 103 процента к 2020 году. Производством форели занимается порядка 50 хозяйств, уточнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЛадожское озероЭкономика
 
 
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