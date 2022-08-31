15:08 31.08.2022 (обновлено: 15:09 31.08.2022)
В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство
Радужная форель
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Крупное форелевое хозяйство построят в Приозерском районе Ленинградской области, которое позволит вдвое увеличить годовое производство этой рыбы в регионе, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, принимающий участие в работе проходящей в Санкт-Петербурге на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
"Уже сегодня Ленинградская область является одним из лидеров в аквакультуре России. Новое предприятие упрочит позиции области как одного из главных рыбоводных центров страны", — сказал Малащенко.
В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью пять тысяч тонн рыбы в год. Он включает в себя создание инфраструктуры на рыбоводном участке на Ладожском озере, современных рыбоводных садков, оборудованных автоматической системой кормораздачи. Объем инвестиций в проект ― почти 1,7 миллиарда рублей.
Ленинградская область занимает третье место в России по производству форели. По итогам 2021 года в регионе выращены 12,6 тысяч тонн рыбы - 103 процента к 2020 году. Производством форели занимается порядка 50 хозяйств, уточнили в пресс-службе.