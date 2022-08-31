https://ria.ru/20220831/reyter-1813581348.html

Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи

Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи - РИА Новости, 31.08.2022

Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер является аппаратом систематической лжи и манипуляций... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:00

2022-08-31T22:00

2022-08-31T22:00

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792823345_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_4b5469d6e2ade771f82a7d30eb615903.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер является аппаратом систематической лжи и манипуляций против Турции и президента страны Тайипа Эрдогана.Ранее в среду Рейтер, в свою очередь, обвинило возглавляемое Алтуном управление в давлении на СМИ и цензуре."Мы хорошо знаем намерения Рейтера и то, чему они служат и что делают в этом направлении. Мы приглашаем вас заниматься журналистикой только и исключительно ради правды… То, что британское информационное агентство Рейтер выбрало в качестве объекта исследования наше управление коммуникации, которое провело успешные национальные и международные исследования с использованием модели коммуникации Турции, является лишь показателем того, насколько мы находимся на правильном пути, и поводом для нашей гордости", - говорится в заявлении Алтуна, которое приводит управление.Заявив, что "Рейтер является аппаратом операций по восприятию и систематических манипуляций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции", Алтун пояснил, что ранее агентство неоднократно публиковало ложные новости.

https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813052821.html

https://ria.ru/20220627/zerno-1798479867.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция