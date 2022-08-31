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Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи - РИА Новости, 31.08.2022
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Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи
Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи - РИА Новости, 31.08.2022
Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи
Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер является аппаратом систематической лжи и манипуляций... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:00
2022-08-31T22:00
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер является аппаратом систематической лжи и манипуляций против Турции и президента страны Тайипа Эрдогана.Ранее в среду Рейтер, в свою очередь, обвинило возглавляемое Алтуном управление в давлении на СМИ и цензуре."Мы хорошо знаем намерения Рейтера и то, чему они служат и что делают в этом направлении. Мы приглашаем вас заниматься журналистикой только и исключительно ради правды… То, что британское информационное агентство Рейтер выбрало в качестве объекта исследования наше управление коммуникации, которое провело успешные национальные и международные исследования с использованием модели коммуникации Турции, является лишь показателем того, насколько мы находимся на правильном пути, и поводом для нашей гордости", - говорится в заявлении Алтуна, которое приводит управление.Заявив, что "Рейтер является аппаратом операций по восприятию и систематических манипуляций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции", Алтун пояснил, что ранее агентство неоднократно публиковало ложные новости.
https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813052821.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
22:00 31.08.2022
 
Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи

Администрация президента Турции обвинила Рейтер в публикации лжи и манипуляций

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер является аппаратом систематической лжи и манипуляций против Турции и президента страны Тайипа Эрдогана.
Ранее в среду Рейтер, в свою очередь, обвинило возглавляемое Алтуном управление в давлении на СМИ и цензуре.
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"Мы хорошо знаем намерения Рейтера и то, чему они служат и что делают в этом направлении. Мы приглашаем вас заниматься журналистикой только и исключительно ради правды…
То, что британское информационное агентство Рейтер выбрало в качестве объекта исследования наше управление коммуникации, которое провело успешные национальные и международные исследования с использованием модели коммуникации Турции, является лишь показателем того, насколько мы находимся на правильном пути, и поводом для нашей гордости", - говорится в заявлении Алтуна, которое приводит управление.
Заявив, что "Рейтер является аппаратом операций по восприятию и систематических манипуляций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции", Алтун пояснил, что ранее агентство неоднократно публиковало ложные новости.
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