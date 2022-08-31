21:33 31.08.2022 (обновлено: 21:49 31.08.2022)
МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь наглядно продемонстрировал огромные военные расходы США
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показывает, как много тратят США на оборону в сравнении с другими крупными государствами.
"США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые", — написал дипломат.
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
По статистике, представленной китайским чиновником, годовой оборонный бюджет Вашингтона за 2021 год составлял порядка 800 миллиардов долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.