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МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США - РИА Новости, 31.08.2022
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МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США
МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США - РИА Новости, 31.08.2022
МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показывает, как много тратят США на оборону в сравнении с другими крупными... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:33
2022-08-31T21:49
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показывает, как много тратят США на оборону в сравнении с другими крупными государствами."США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые", — написал дипломат.По статистике, представленной китайским чиновником, годовой оборонный бюджет Вашингтона за 2021 год составлял порядка 800 миллиардов долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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в мире, сша, нато
В мире, США, НАТО
21:33 31.08.2022 (обновлено: 21:49 31.08.2022)
 
МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь наглядно продемонстрировал огромные военные расходы США

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показывает, как много тратят США на оборону в сравнении с другими крупными государствами.
"США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые", — написал дипломат.
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
По статистике, представленной китайским чиновником, годовой оборонный бюджет Вашингтона за 2021 год составлял порядка 800 миллиардов долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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