https://ria.ru/20220831/raskhody-1813578132.html

МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США

МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США - РИА Новости, 31.08.2022

МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показывает, как много тратят США на оборону в сравнении с другими крупными... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:33

2022-08-31T21:33

2022-08-31T21:49

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показывает, как много тратят США на оборону в сравнении с другими крупными государствами."США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые", — написал дипломат.По статистике, представленной китайским чиновником, годовой оборонный бюджет Вашингтона за 2021 год составлял порядка 800 миллиардов долларов, в то время как Китай, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

https://ria.ru/20220831/nato-1813565321.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, нато