https://ria.ru/20220831/pomosch-1813475876.html
Дети из Донбасса получат десять тонн школьных принадлежностей
Дети из Донбасса получат десять тонн школьных принадлежностей - РИА Новости, 31.08.2022
Дети из Донбасса получат десять тонн школьных принадлежностей
Ребята из Донбасса получат 10 тонн школьных принадлежностей к новому учебному году, которые были собраны в рамках благотворительной акции, отправка первой... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:29
2022-08-31T16:29
2022-08-31T16:35
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
гуманитарная помощь
лилия гумерова
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ребята из Донбасса получат 10 тонн школьных принадлежностей к новому учебному году, которые были собраны в рамках благотворительной акции, отправка первой партии гуманитарной помощи состоится на этой неделе, сообщила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."В рамках благотворительной акции "Скоро в школу" собраны и подготовлены к отправке в ДНР и ЛНР книги, письменные принадлежности, рюкзаки, школьная и спортивная форма, обувь, другие необходимые вещи. В розничных ценах товаров собрано на сумму около 8 миллионов рублей, их вес составил 10 тонн", - сказала политик журналистам.Сенатор отметила, что "отправка первой партии гуманитарной помощи для детей Донбасса состоится на текущей неделе".Она напомнила, что идея проведения к 1 сентября благотворительной акции "Скоро в школу" родилась по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей."Акция проводится профильным комитетом СФ совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров. Кроме того, до 15 сентября сбор продукции будет продолжен, состоится отправка второй партии гуманитарной помощи школьникам ДНР и ЛНР", - отметила Гумерова.По словам законодателя, комитет СФ находится в активном взаимодействии с профильными ведомствами народных республик, сенаторы побывали в Донецке и Луганске с гуманитарной миссией.
https://ria.ru/20220825/pomosch-1812118021.html
https://ria.ru/20220830/gumpomosch-1813276211.html
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донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, гуманитарная помощь, лилия гумерова, в мире
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Гуманитарная помощь, Лилия Гумерова, В мире, Специальная военная операция на Украине
16:29 31.08.2022 (обновлено: 16:35 31.08.2022)
Дети из Донбасса получат десять тонн школьных принадлежностей
Член Совфеда Лилия Гумерова: дети Донбасса получат десять тонн школьных принадлежностей