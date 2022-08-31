Рейтинг@Mail.ru
Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/opros-1813353838.html
Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной
Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной - РИА Новости, 31.08.2022
Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной
Больше половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем, 76% считают самой враждебной страной США, свидетельствуют... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:58
2022-08-31T10:58
вциом
россия
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Больше половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем, 76% считают самой враждебной страной США, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 55% граждан считают, что Китай является для России дружественной страной, 49% назвали прочными отношения России и Беларуси, 22% также считают Индию хорошим партнером, 17% - Турцию, ещё 13% назвали Казахстан, Сербия является дружественной страной, по мнению 11%, Иран - по мнению 10%.Самые напряженные отношения у России сложились с США, такого мнения придерживается 76% граждан, 43% назвали Украину, 39% - Великобританию. Германия является недружественной страной, по мнению 32%, Польша - 28%. Ещё 21% респондентов отнесли к этому списку Францию, 14% - Латвию, 11% Эстонию, и ещё 10% - страны Прибалтики.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220826/putin-1812267513.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, россия, китай, сша
ВЦИОМ, Россия, Китай, США
10:58 31.08.2022
 
Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной

Опрос ВЦИОМ показал, что 55 процентов россиян считают КНР наиболее дружественной страной

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Больше половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем, 76% считают самой враждебной страной США, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 55% граждан считают, что Китай является для России дружественной страной, 49% назвали прочными отношения России и Беларуси, 22% также считают Индию хорошим партнером, 17% - Турцию, ещё 13% назвали Казахстан, Сербия является дружественной страной, по мнению 11%, Иран - по мнению 10%.
Самые напряженные отношения у России сложились с США, такого мнения придерживается 76% граждан, 43% назвали Украину, 39% - Великобританию. Германия является недружественной страной, по мнению 32%, Польша - 28%. Ещё 21% респондентов отнесли к этому списку Францию, 14% - Латвию, 11% Эстонию, и ещё 10% - страны Прибалтики.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 12:02
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос
 
ВЦИОМРоссияКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала