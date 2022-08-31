https://ria.ru/20220831/opros-1813353838.html

Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной

Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной - РИА Новости, 31.08.2022

Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной

Больше половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем, 76% считают самой враждебной страной США, свидетельствуют... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:58

2022-08-31T10:58

2022-08-31T10:58

вциом

россия

китай

сша

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Больше половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем, 76% считают самой враждебной страной США, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 55% граждан считают, что Китай является для России дружественной страной, 49% назвали прочными отношения России и Беларуси, 22% также считают Индию хорошим партнером, 17% - Турцию, ещё 13% назвали Казахстан, Сербия является дружественной страной, по мнению 11%, Иран - по мнению 10%.Самые напряженные отношения у России сложились с США, такого мнения придерживается 76% граждан, 43% назвали Украину, 39% - Великобританию. Германия является недружественной страной, по мнению 32%, Польша - 28%. Ещё 21% респондентов отнесли к этому списку Францию, 14% - Латвию, 11% Эстонию, и ещё 10% - страны Прибалтики.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220826/putin-1812267513.html

россия

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вциом, россия, китай, сша