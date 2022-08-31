Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной
Опрос ВЦИОМ показал, что 55 процентов россиян считают КНР наиболее дружественной страной
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Больше половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем, 76% считают самой враждебной страной США, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 55% граждан считают, что Китай является для России дружественной страной, 49% назвали прочными отношения России и Беларуси, 22% также считают Индию хорошим партнером, 17% - Турцию, ещё 13% назвали Казахстан, Сербия является дружественной страной, по мнению 11%, Иран - по мнению 10%.
Самые напряженные отношения у России сложились с США, такого мнения придерживается 76% граждан, 43% назвали Украину, 39% - Великобританию. Германия является недружественной страной, по мнению 32%, Польша - 28%. Ещё 21% респондентов отнесли к этому списку Францию, 14% - Латвию, 11% Эстонию, и ещё 10% - страны Прибалтики.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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