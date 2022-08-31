https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html

США оценили последствия установления ценового потолка на российскую нефть

США оценили последствия установления ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 01.09.2022

США оценили последствия установления ценового потолка на российскую нефть

Вашингтон уверен, что "ценовой потолок" на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых... РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T23:06

2022-08-31T23:06

2022-09-01T10:27

экономика

цены на нефть

россия

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Вашингтон уверен, что "ценовой потолок" на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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экономика, цены на нефть, россия, сша, карин жан-пьер