23:06 31.08.2022 (обновлено: 10:27 01.09.2022)
США оценили последствия установления ценового потолка на российскую нефть
Белый дом назвал установление потолка цен на нефть способом снизить доходы России
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Вашингтон уверен, что "ценовой потолок" на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.
"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России. — Прим. ред.) <...> от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", — сообщила Жан-Пьер.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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