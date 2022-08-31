https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html

На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации

На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022

На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации

Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации, заявила в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:31

2022-08-31T03:31

2022-08-31T13:33

специальная военная операция на украине

ольга стефанишина

в мире

украина

нато

андерс фог расмуссен

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации, заявила в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга Стефанишина.Она напомнила, что Киев много раз просил принять его в альянс, и теперь "решение должен принять Брюссель".При этом вице-премьер не согласилась с утверждением, что страна, участвующая в вооруженном конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к НАТО."Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", — указала она.Экс-глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в январе предлагал предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран. По его мнению, для этого нужно сделать оговорку, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси.Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".В июле Расмуссен стал сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины наравне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.Верховная рада в декабре 2014 года законодательно оформила отказ от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО.В Вашингтоне неоднократно заявляли, что сейчас вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается. При этом подчеркивалось, что НАТО никогда не откажется от политики "открытых дверей".В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии не представляет экзистенциальной угрозы для России.

https://ria.ru/20220826/nato-1812428219.html

https://ria.ru/20220217/nato-1773289734.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/nato-1812198302.html

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ольга стефанишина, в мире, украина, нато, андерс фог расмуссен