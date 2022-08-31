https://ria.ru/20220831/most-1813314715.html

В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года

В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года - РИА Новости, 31.08.2022

В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года

Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян может быть открыт до конца года, заявил глава Минвостокразвития... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:43

2022-08-31T07:43

2022-08-31T07:43

экономика

ростислав гольдштейн

владимир ощепков

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян может быть открыт до конца года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.Он отметил, что новую инфраструктуру еще предстоит развивать, но она позволит России дальше наращивать товарооборот с Китаем.В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур. Менее чем через месяц глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.

https://ria.ru/20220831/zst-1813312630.html

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экономика, ростислав гольдштейн, владимир ощепков