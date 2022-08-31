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В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года - РИА Новости, 31.08.2022
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В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года
В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года - РИА Новости, 31.08.2022
В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года
Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян может быть открыт до конца года, заявил глава Минвостокразвития... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:43
2022-08-31T07:43
экономика
ростислав гольдштейн
владимир ощепков
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян может быть открыт до конца года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.Он отметил, что новую инфраструктуру еще предстоит развивать, но она позволит России дальше наращивать товарооборот с Китаем.В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур. Менее чем через месяц глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.
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экономика, ростислав гольдштейн, владимир ощепков
Экономика, Ростислав Гольдштейн, Владимир Ощепков
07:43 31.08.2022
 
В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года

В Минвостоке заявили, что железнодорожный мост через Амур может быть открыт до конца года

© РИА Новости / Александр Музыка / Перейти в фотобанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Музыка
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Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян может быть открыт до конца года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.
"Готов мост Нижнеленинское – Тунцзян, пандемия несколько задержала его официальное открытие и сейчас физически сдерживает транзит между Россией и Китаем, но пандемия естественным образом отойдет", - сказал Чекунков.
Он отметил, что новую инфраструктуру еще предстоит развивать, но она позволит России дальше наращивать товарооборот с Китаем.
"Мы ждем, когда отступит пандемия. Первый состав уже прошел. Вопрос готовности китайской стороны. Я думаю, до конца года решение будет принято", - сказал министр, отвечая на вопрос об открытии моста в ближайшее время.
В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур. Менее чем через месяц глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
07:08
Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
 
ЭкономикаРостислав ГольдштейнВладимир Ощепков
 
 
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