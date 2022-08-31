В Минвостоке заявили, что мост через Амур может быть открыт до конца года
В Минвостоке заявили, что железнодорожный мост через Амур может быть открыт до конца года
© РИА Новости / Александр Музыка / Перейти в фотобанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур
Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай Нижнеленинское – Тунцзян может быть открыт до конца года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.
"Готов мост Нижнеленинское – Тунцзян, пандемия несколько задержала его официальное открытие и сейчас физически сдерживает транзит между Россией и Китаем, но пандемия естественным образом отойдет", - сказал Чекунков.
Он отметил, что новую инфраструктуру еще предстоит развивать, но она позволит России дальше наращивать товарооборот с Китаем.
"Мы ждем, когда отступит пандемия. Первый состав уже прошел. Вопрос готовности китайской стороны. Я думаю, до конца года решение будет принято", - сказал министр, отвечая на вопрос об открытии моста в ближайшее время.
В конце апреля в ЕАО прошла торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста через Амур. Менее чем через месяц глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что запуск моста планируется летом. Позже генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков заявил РИА Новости, что, скорее всего, мост запустят во второй половине 2022 года.