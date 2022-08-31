https://ria.ru/20220831/mir-1813558498.html
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению - РИА Новости, 31.08.2022
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:43
2022-08-31T19:43
2022-08-31T19:45
в мире
армения
азербайджан
брюссель
никол пашинян
ильхам алиев
евросовет
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе."Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана, поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа", - говорится в письменном заявлении Мишеля.Ранее Мишель в ходе телефонного разговора с Пашиняном выразил надежду, что переговоры с Алиевым в Брюсселе пройдут эффективно. В Баку рассчитывали на достижение на встрече глав Азербайджана и Армении договоренности о создании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения.
https://ria.ru/20220830/granitsa-1813257674.html
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в мире, армения, азербайджан, брюссель, никол пашинян, ильхам алиев, евросовет, шарль мишель
В мире, Армения, Азербайджан, Брюссель, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросовет, Шарль Мишель
19:43 31.08.2022 (обновлено: 19:45 31.08.2022)
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
Глава Евросовета Мишель: Ереван и Баку договорились продолжить работу по мирному договору