https://ria.ru/20220831/mir-1813558498.html

Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению

Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению - РИА Новости, 31.08.2022

Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению

Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:43

2022-08-31T19:43

2022-08-31T19:45

в мире

армения

азербайджан

брюссель

никол пашинян

ильхам алиев

евросовет

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе."Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана, поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа", - говорится в письменном заявлении Мишеля.Ранее Мишель в ходе телефонного разговора с Пашиняном выразил надежду, что переговоры с Алиевым в Брюсселе пройдут эффективно. В Баку рассчитывали на достижение на встрече глав Азербайджана и Армении договоренности о создании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения.

https://ria.ru/20220830/granitsa-1813257674.html

армения

азербайджан

брюссель

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в мире, армения, азербайджан, брюссель, никол пашинян, ильхам алиев, евросовет, шарль мишель