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Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению - РИА Новости, 31.08.2022
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Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению - РИА Новости, 31.08.2022
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:43
2022-08-31T19:45
в мире
армения
азербайджан
брюссель
никол пашинян
ильхам алиев
евросовет
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе."Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана, поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа", - говорится в письменном заявлении Мишеля.Ранее Мишель в ходе телефонного разговора с Пашиняном выразил надежду, что переговоры с Алиевым в Брюсселе пройдут эффективно. В Баку рассчитывали на достижение на встрече глав Азербайджана и Армении договоренности о создании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения.
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в мире, армения, азербайджан, брюссель, никол пашинян, ильхам алиев, евросовет, шарль мишель
В мире, Армения, Азербайджан, Брюссель, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросовет, Шарль Мишель
19:43 31.08.2022 (обновлено: 19:45 31.08.2022)
 
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению

Глава Евросовета Мишель: Ереван и Баку договорились продолжить работу по мирному договору

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.
"Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана, поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа", - говорится в письменном заявлении Мишеля.
Ранее Мишель в ходе телефонного разговора с Пашиняном выразил надежду, что переговоры с Алиевым в Брюсселе пройдут эффективно. В Баку рассчитывали на достижение на встрече глав Азербайджана и Армении договоренности о создании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:17
Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияАзербайджанБрюссельНикол ПашинянИльхам АлиевЕвросоветШарль Мишель
 
 
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