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Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону - РИА Новости, 31.08.2022
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Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону
Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону - РИА Новости, 31.08.2022
Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону
Минцифры предлагает распространить технологию идентификации граждан с помощью смартфона на покупки в магазинах, подтверждение бесплатного проезда в транспорте и РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:03
2022-08-31T19:03
общество
технологии
москва
россия
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры предлагает распространить технологию идентификации граждан с помощью смартфона на покупки в магазинах, подтверждение бесплатного проезда в транспорте и другие бытовые ситуации и провести пилот этого проекта в Москве, заявил глава ведомства Максут Шадаев.Он напомнил, что сейчас в России в рамках нескольких проектов, в числе которых борьба с Covid-19, "Пушкинская карта" и паспорт болельщика апробированы и работают технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфонов."Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации, например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупке в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определенных товаров. Ну, в общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Нам кажется, что технология работает, и мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.) обсудили, что, конечно, было бы здорово в Москве провести такой пилот. Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций", - добавил глава Минцифры.В свою очередь в Минцифры добавили, что идентификацию предлагается проходить с помощью специального сервиса, который ведомство предлагает запустить на "Госуслугах". "Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством", - поясняется в сообщении министерства в официальном канале в Telegram.В ведомстве отметили, что "цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным", а список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит правительство РФ.
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общество, технологии, москва, россия, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
Общество, Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев
19:03 31.08.2022
 
Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону

Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону и провести тест в Москве

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпускницы школы с мобильными телефонами
Выпускницы школы с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выпускницы школы с мобильными телефонами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры предлагает распространить технологию идентификации граждан с помощью смартфона на покупки в магазинах, подтверждение бесплатного проезда в транспорте и другие бытовые ситуации и провести пилот этого проекта в Москве, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Он напомнил, что сейчас в России в рамках нескольких проектов, в числе которых борьба с Covid-19, "Пушкинская карта" и паспорт болельщика апробированы и работают технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфонов.
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"Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации, например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупке в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определенных товаров. Ну, в общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Нам кажется, что технология работает, и мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.) обсудили, что, конечно, было бы здорово в Москве провести такой пилот. Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций", - добавил глава Минцифры.
В свою очередь в Минцифры добавили, что идентификацию предлагается проходить с помощью специального сервиса, который ведомство предлагает запустить на "Госуслугах". "Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством", - поясняется в сообщении министерства в официальном канале в Telegram.
В ведомстве отметили, что "цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным", а список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит правительство РФ.
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