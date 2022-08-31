https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html

Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону

Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону - РИА Новости, 31.08.2022

Минцифры предложило распространить идентификацию по смартфону

Минцифры предлагает распространить технологию идентификации граждан с помощью смартфона на покупки в магазинах, подтверждение бесплатного проезда в транспорте и РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:03

2022-08-31T19:03

2022-08-31T19:03

общество

технологии

москва

россия

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры предлагает распространить технологию идентификации граждан с помощью смартфона на покупки в магазинах, подтверждение бесплатного проезда в транспорте и другие бытовые ситуации и провести пилот этого проекта в Москве, заявил глава ведомства Максут Шадаев.Он напомнил, что сейчас в России в рамках нескольких проектов, в числе которых борьба с Covid-19, "Пушкинская карта" и паспорт болельщика апробированы и работают технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфонов."Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации, например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупке в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определенных товаров. Ну, в общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Нам кажется, что технология работает, и мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.) обсудили, что, конечно, было бы здорово в Москве провести такой пилот. Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций", - добавил глава Минцифры.В свою очередь в Минцифры добавили, что идентификацию предлагается проходить с помощью специального сервиса, который ведомство предлагает запустить на "Госуслугах". "Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством", - поясняется в сообщении министерства в официальном канале в Telegram.В ведомстве отметили, что "цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным", а список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит правительство РФ.

https://ria.ru/20220822/litso-1811183178.html

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общество, технологии, москва, россия, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев