https://ria.ru/20220831/mikroskhemy-1813318331.html

Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей

Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей - РИА Новости, 31.08.2022

Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей

Предприятие по производству микросхем для автомобилей может появиться на острове Русский во Владивостоке, есть заинтересованные российские инвесторы, сообщил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:14

2022-08-31T08:14

2022-08-31T08:14

технологии

владивосток

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Предприятие по производству микросхем для автомобилей может появиться на острове Русский во Владивостоке, есть заинтересованные российские инвесторы, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."Если говорить о производстве суперпродвинутых микросхем, на уровне трех-четырех нанометров, то это космос, который пока в состоянии сделать полторы страны в мире. Но такие микросхемы нужны для iPhone, а для автомобилей они не нужны – там достаточно 60 нанометров. Я лично проводил встречи с российскими инвесторами, которые заинтересованы построить на Дальнем Востоке производство, чтобы выпускать микросхемы 60 нанометров", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.Министр добавил, что в России есть гигантский рынок, спрос на сотни миллиардов рублей в год."Это крупнейшая российская компания. Называть ее я не буду, но хочу сказать, что наши усилия по развитию высоких технологий на Дальнем Востоке привлекают внимание серьезных игроков и из России, и из-за рубежа", - добавил Чекунков, отвечая на вопрос, может ли он раскрыть детали переговорного процесса.Министр уточнил, что речь идет об острове Русский во Владивостоке. "С учетом режимов ТОР и ИНТЦ и возможности получить преференции", - пояснил он.При этом, отметил он, подобные производства требуют масштабных государственных субсидий."Европа, Америка, Китай – там уровень субсидирования новых предприятий по производству микросхем достигает 50%. Признаюсь, мы пока с такими мультипликаторами не работали, стремились на каждый государственный рубль видеть десять частных. Но в ситуации, когда нужен технологический прорыв, уровень государственных субсидий должен соответствовать нашим зарубежным конкурентам", - заключил он.

https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html

https://ria.ru/20220602/tayvan-1792576772.html

https://ria.ru/20220421/mikrochipy-1784536026.html

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, владивосток, дальний восток, алексей чекунков