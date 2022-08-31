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Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей - РИА Новости, 31.08.2022
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Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей
Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей - РИА Новости, 31.08.2022
Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей
Предприятие по производству микросхем для автомобилей может появиться на острове Русский во Владивостоке, есть заинтересованные российские инвесторы, сообщил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:14
2022-08-31T08:14
технологии
владивосток
дальний восток
алексей чекунков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Предприятие по производству микросхем для автомобилей может появиться на острове Русский во Владивостоке, есть заинтересованные российские инвесторы, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."Если говорить о производстве суперпродвинутых микросхем, на уровне трех-четырех нанометров, то это космос, который пока в состоянии сделать полторы страны в мире. Но такие микросхемы нужны для iPhone, а для автомобилей они не нужны – там достаточно 60 нанометров. Я лично проводил встречи с российскими инвесторами, которые заинтересованы построить на Дальнем Востоке производство, чтобы выпускать микросхемы 60 нанометров", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.Министр добавил, что в России есть гигантский рынок, спрос на сотни миллиардов рублей в год."Это крупнейшая российская компания. Называть ее я не буду, но хочу сказать, что наши усилия по развитию высоких технологий на Дальнем Востоке привлекают внимание серьезных игроков и из России, и из-за рубежа", - добавил Чекунков, отвечая на вопрос, может ли он раскрыть детали переговорного процесса.Министр уточнил, что речь идет об острове Русский во Владивостоке. "С учетом режимов ТОР и ИНТЦ и возможности получить преференции", - пояснил он.При этом, отметил он, подобные производства требуют масштабных государственных субсидий."Европа, Америка, Китай – там уровень субсидирования новых предприятий по производству микросхем достигает 50%. Признаюсь, мы пока с такими мультипликаторами не работали, стремились на каждый государственный рубль видеть десять частных. Но в ситуации, когда нужен технологический прорыв, уровень государственных субсидий должен соответствовать нашим зарубежным конкурентам", - заключил он.
https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html
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технологии, владивосток, дальний восток, алексей чекунков
Технологии, Владивосток, Дальний Восток, Алексей Чекунков
08:14 31.08.2022
 
Во Владивостоке может появиться производство микросхем для автомобилей

Глава Минвостока Чекунков: во Владивостоке могут создать производство микросхем для машин

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на остров Русский с борта вертолета
Вид на остров Русский с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на остров Русский с борта вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Предприятие по производству микросхем для автомобилей может появиться на острове Русский во Владивостоке, есть заинтересованные российские инвесторы, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Если говорить о производстве суперпродвинутых микросхем, на уровне трех-четырех нанометров, то это космос, который пока в состоянии сделать полторы страны в мире. Но такие микросхемы нужны для iPhone, а для автомобилей они не нужны – там достаточно 60 нанометров. Я лично проводил встречи с российскими инвесторами, которые заинтересованы построить на Дальнем Востоке производство, чтобы выпускать микросхемы 60 нанометров", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.
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"Это крупнейшая российская компания. Называть ее я не буду, но хочу сказать, что наши усилия по развитию высоких технологий на Дальнем Востоке привлекают внимание серьезных игроков и из России, и из-за рубежа", - добавил Чекунков, отвечая на вопрос, может ли он раскрыть детали переговорного процесса.
Министр уточнил, что речь идет об острове Русский во Владивостоке. "С учетом режимов ТОР и ИНТЦ и возможности получить преференции", - пояснил он.
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При этом, отметил он, подобные производства требуют масштабных государственных субсидий.
"Европа, Америка, Китай – там уровень субсидирования новых предприятий по производству микросхем достигает 50%. Признаюсь, мы пока с такими мультипликаторами не работали, стремились на каждый государственный рубль видеть десять частных. Но в ситуации, когда нужен технологический прорыв, уровень государственных субсидий должен соответствовать нашим зарубежным конкурентам", - заключил он.
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