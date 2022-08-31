https://ria.ru/20220831/magate-1813454526.html

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - РИА Новости, 31.08.2022

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Инспекция МАГАТЭ, которая планирует посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре, прибыла в Запорожье, сообщили в украинском "Энергоатоме". РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:36

2022-08-31T15:36

2022-08-31T17:48

в мире

запорожская аэс

запорожье

энергодар

магатэ

энергоатом

рафаэль гросси

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6275720149160e375093beb26f72925a.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инспекция МАГАТЭ, которая планирует посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре, прибыла в Запорожье, сообщили в украинском "Энергоатоме"."Сегодня, 31 августа 2022 года, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", — отмечается в Telegram-канале компании.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представители организации заедут через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220831/zaes-1813374571.html

запорожье

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожье, энергодар, магатэ, энергоатом, рафаэль гросси, россия, владимир зеленский, михаил ульянов (дипломат)