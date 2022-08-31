https://ria.ru/20220831/magate-1813454526.html
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - РИА Новости, 31.08.2022
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Инспекция МАГАТЭ, которая планирует посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре, прибыла в Запорожье, сообщили в украинском "Энергоатоме". РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:36
2022-08-31T15:36
2022-08-31T17:48
в мире
запорожская аэс
запорожье
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магатэ
энергоатом
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инспекция МАГАТЭ, которая планирует посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре, прибыла в Запорожье, сообщили в украинском "Энергоатоме"."Сегодня, 31 августа 2022 года, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", — отмечается в Telegram-канале компании.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представители организации заедут через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220831/zaes-1813374571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская аэс, запорожье, энергодар, магатэ, энергоатом, рафаэль гросси, россия, владимир зеленский, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Запорожская АЭС, Запорожье, Энергодар, МАГАТЭ, Энергоатом, Рафаэль Гросси, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Ульянов (дипломат)
15:36 31.08.2022 (обновлено: 17:48 31.08.2022)
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Украинский "Энергоатом" подтвердил прибытие миссии МАГАТЭ в Запорожье