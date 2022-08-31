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Состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду, заявила Москалькова - РИА Новости, 31.08.2022
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Состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду, заявила Москалькова
Состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду, заявила Москалькова - РИА Новости, 31.08.2022
Состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду, заявила Москалькова
Делегацию экспертов МАГАТЭ возглавляет сам руководитель организации Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли специалисты из разных стран, что вселяет надежду на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:16
2022-08-31T15:16
в мире
рафаэль гросси
россия
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магатэ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Делегацию экспертов МАГАТЭ возглавляет сам руководитель организации Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли специалисты из разных стран, что вселяет надежду на объективную и непредвзятую работу комиссии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Отрадно, что сегодня из Киева эксперты МАГАТЭ уже отправились на Запорожскую АЭС... Делегацию возглавляет сам руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли 13 специалистов из разных стран. Эти факторы вселяют надежду на объективность и непредвзятость работы комиссии МАГАТЭ, прекращение обстрелов Запорожской АЭС и предотвращение нарушений прав человека на жизнь и благоприятную окружающую среду", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что ранее обращалась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять все необходимые меры, чтобы "не допустить экологическую катастрофу и угрозу жизни и безопасности миллионам людей".В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
https://ria.ru/20220831/magate-1813329137.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, киев, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
15:16 31.08.2022
 
Состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду на ее объективность

© Фото : Rafael MarianoGrossiДелегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев
Делегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Rafael MarianoGrossi
Делегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Делегацию экспертов МАГАТЭ возглавляет сам руководитель организации Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли специалисты из разных стран, что вселяет надежду на объективную и непредвзятую работу комиссии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Отрадно, что сегодня из Киева эксперты МАГАТЭ уже отправились на Запорожскую АЭС... Делегацию возглавляет сам руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли 13 специалистов из разных стран. Эти факторы вселяют надежду на объективность и непредвзятость работы комиссии МАГАТЭ, прекращение обстрелов Запорожской АЭС и предотвращение нарушений прав человека на жизнь и благоприятную окружающую среду", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед отправкой на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 09:32
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько дней
Она напомнила, что ранее обращалась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять все необходимые меры, чтобы "не допустить экологическую катастрофу и угрозу жизни и безопасности миллионам людей".
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:27Специальная военная операция на Украине
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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