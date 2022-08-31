Состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова: состав делегации МАГАТЭ в ЗАЭС вселяет надежду на ее объективность
© Фото : Rafael MarianoGrossiДелегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев
© Фото : Rafael MarianoGrossi
Делегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Делегацию экспертов МАГАТЭ возглавляет сам руководитель организации Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли специалисты из разных стран, что вселяет надежду на объективную и непредвзятую работу комиссии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Отрадно, что сегодня из Киева эксперты МАГАТЭ уже отправились на Запорожскую АЭС... Делегацию возглавляет сам руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а в ее состав вошли 13 специалистов из разных стран. Эти факторы вселяют надежду на объективность и непредвзятость работы комиссии МАГАТЭ, прекращение обстрелов Запорожской АЭС и предотвращение нарушений прав человека на жизнь и благоприятную окружающую среду", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что ранее обращалась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять все необходимые меры, чтобы "не допустить экологическую катастрофу и угрозу жизни и безопасности миллионам людей".
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.