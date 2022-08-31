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СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/magate-1813439879.html
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье - РИА Новости, 31.08.2022
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают западные СМИ. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:05
2022-08-31T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожье
украина
запорожская аэс
энергодар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают западные СМИ.По данным агентства Франс Пресс, конвой из 19 машин, по меньшей мере 10 из которых со знаком "ООН", въехали в Запорожье в 14.00 мск.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожье
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в мире, магатэ, запорожье, украина, запорожская аэс, энергодар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожье, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:05 31.08.2022
 
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье

France 24: конвой из 19 автомобилей с представителями МАГАТЭ въехал в Запорожье

© AP Photo / Efrem LukatskyГруппа инспекторов МАГАТЭ на Украине
Группа инспекторов МАГАТЭ на Украине - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Группа инспекторов МАГАТЭ на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают западные СМИ.
По данным агентства Франс Пресс, конвой из 19 машин, по меньшей мере 10 из которых со знаком "ООН", въехали в Запорожье в 14.00 мск.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожьеУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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