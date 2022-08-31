https://ria.ru/20220831/magate-1813439879.html
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье - РИА Новости, 31.08.2022
СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают западные СМИ. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:05
2022-08-31T15:05
2022-08-31T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожье
украина
запорожская аэс
энергодар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают западные СМИ.По данным агентства Франс Пресс, конвой из 19 машин, по меньшей мере 10 из которых со знаком "ООН", въехали в Запорожье в 14.00 мск.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье
France 24: конвой из 19 автомобилей с представителями МАГАТЭ въехал в Запорожье