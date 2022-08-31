09:32 31.08.2022 (обновлено: 09:41 31.08.2022)
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько дней
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ планирует провести на Запорожской АЭС несколько дней
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед отправкой на Запорожскую АЭС
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед отправкой на Запорожскую АЭС
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации планирует провести на ЗАЭС несколько дней.
Агентство Рейтер сообщило в среду утром, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. Согласно агентству Франс Пресс, Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.
"Сейчас мы наконец двигаемся после шести месяцев напряженных усилий. У нас там очень важная задача - оценить реальную ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", - приводит агентство Рейтер слова Гросси.
Глава МАГАТЭ в разговоре с журналистами добавил, что миссия планирует провести на месте "несколько дней".
Гросси также отметил, что миссия МАГАТЭ смогла получить гарантии от сторон.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.