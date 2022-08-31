https://ria.ru/20220831/magate-1813329137.html

Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько дней

Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько дней - РИА Новости, 31.08.2022

Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько дней

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации планирует провести на ЗАЭС несколько дней. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:32

2022-08-31T09:32

2022-08-31T09:41

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации планирует провести на ЗАЭС несколько дней.Агентство Рейтер сообщило в среду утром, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. Согласно агентству Франс Пресс, Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции."Сейчас мы наконец двигаемся после шести месяцев напряженных усилий. У нас там очень важная задача - оценить реальную ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", - приводит агентство Рейтер слова Гросси.Глава МАГАТЭ в разговоре с журналистами добавил, что миссия планирует провести на месте "несколько дней".Гросси также отметил, что миссия МАГАТЭ смогла получить гарантии от сторон."Мы идем в зону боевых действий ... для этого нужны четкие гарантии не только стороны РФ, но и со стороны Украины. Мы смогли это обеспечить", - заявил глава МАГАТЭ.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/magate-1813311796.html

https://ria.ru/20220830/provokatsiya-1813222265.html

https://ria.ru/20220830/magate-1813278309.html

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, магатэ, энергодар, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, киев, оон