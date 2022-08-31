https://ria.ru/20220831/magate-1813311796.html

Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:46

2022-08-31T06:46

2022-08-31T12:54

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

владимир зеленский

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энергодар

магатэ

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.Как уточнило Франс Пресс, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.Ранее СМИ сообщали, что инспекция будет проходить с 31 августа по 3 сентября.По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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энергодар

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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, киев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, оон