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Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:46
2022-08-31T12:54
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
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киев
россия
энергодар
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.Как уточнило Франс Пресс, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.Ранее СМИ сообщали, что инспекция будет проходить с 31 августа по 3 сентября.По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, киев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Киев, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
06:46 31.08.2022 (обновлено: 12:54 31.08.2022)
 
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС

Reuters сообщил о выдвижении автоколонны миссии МАГАТЭ из Киева в сторону Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.

"Пока не ясно, когда сотрудники МАГАТЭ прибудут на крупнейшую в Европе атомную станцию и когда приступят к осмотру", — говорится в сообщении агентства.

Как уточнило Франс Пресс, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.
Ранее СМИ сообщали, что инспекция будет проходить с 31 августа по 3 сентября.
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"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
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Запорожская атомная электростанция
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Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийКиевРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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