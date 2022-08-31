06:46 31.08.2022 (обновлено: 12:54 31.08.2022)
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к ЗАЭС
Reuters сообщил о выдвижении автоколонны миссии МАГАТЭ из Киева в сторону Запорожской АЭС
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ направилась в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.
"Пока не ясно, когда сотрудники МАГАТЭ прибудут на крупнейшую в Европе атомную станцию и когда приступят к осмотру", — говорится в сообщении агентства.
Как уточнило Франс Пресс, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что миссия направляется к станции.
Ранее СМИ сообщали, что инспекция будет проходить с 31 августа по 3 сентября.
По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.