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В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией - РИА Новости, 31.08.2022
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В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией
В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией - РИА Новости, 31.08.2022
В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией
Признание Российской Федерацией Луганской Народной Республики открывает новые возможности для ЛНР на мировой арене, в том числе и экономические, заявил глава... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:44
2022-08-31T13:44
в мире
луганская народная республика
российское общество "знание"
владислав дейнего
россия
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Признание Российской Федерацией Луганской Народной Республики открывает новые возможности для ЛНР на мировой арене, в том числе и экономические, заявил глава МИД республики Владислав Дейнего, выступая на Луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание".Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате."Луганская народная республика - не только наша с вами декларация о создании данного государства, это люди, которые здесь живут, которые общаются с кем-то, которые представляют себя, свои интересы и через себя представляют нас в этом общении. Это какие-то предприятия, какой-то бизнес, который работает на внешних площадках… На каком-то этапе это было почти невозможно, но тем не менее, эти процессы активизируются, и признание Российской Федерацией нам создает дополнительные возможности в этом", - сказал Дейнего.
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в мире, луганская народная республика, российское общество "знание", владислав дейнего, россия, признание днр и лнр в россии
В мире, Луганская Народная Республика, Российское общество "Знание", Владислав Дейнего, Россия, Признание ДНР и ЛНР в России
13:44 31.08.2022
 
В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией

Глава МИД ЛНР Дейнего: признание Россией открывает новые возможности на мировой арене

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава МИД ЛНР Владислав Дейнего
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Признание Российской Федерацией Луганской Народной Республики открывает новые возможности для ЛНР на мировой арене, в том числе и экономические, заявил глава МИД республики Владислав Дейнего, выступая на Луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание".
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате.
"Луганская народная республика - не только наша с вами декларация о создании данного государства, это люди, которые здесь живут, которые общаются с кем-то, которые представляют себя, свои интересы и через себя представляют нас в этом общении. Это какие-то предприятия, какой-то бизнес, который работает на внешних площадках… На каком-то этапе это было почти невозможно, но тем не менее, эти процессы активизируются, и признание Российской Федерацией нам создает дополнительные возможности в этом", - сказал Дейнего.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:16
В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссийское общество "Знание"Владислав ДейнегоРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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