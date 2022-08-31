https://ria.ru/20220831/lnr-1813411624.html

В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией

В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией - РИА Новости, 31.08.2022

В Луганске заявили о новых возможностях для ЛНР после признания Россией

Признание Российской Федерацией Луганской Народной Республики открывает новые возможности для ЛНР на мировой арене, в том числе и экономические, заявил глава... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:44

2022-08-31T13:44

2022-08-31T13:44

в мире

луганская народная республика

российское общество "знание"

владислав дейнего

россия

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Признание Российской Федерацией Луганской Народной Республики открывает новые возможности для ЛНР на мировой арене, в том числе и экономические, заявил глава МИД республики Владислав Дейнего, выступая на Луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание".Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате."Луганская народная республика - не только наша с вами декларация о создании данного государства, это люди, которые здесь живут, которые общаются с кем-то, которые представляют себя, свои интересы и через себя представляют нас в этом общении. Это какие-то предприятия, какой-то бизнес, который работает на внешних площадках… На каком-то этапе это было почти невозможно, но тем не менее, эти процессы активизируются, и признание Российской Федерацией нам создает дополнительные возможности в этом", - сказал Дейнего.

https://ria.ru/20220823/siriya-1811538065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, российское общество "знание", владислав дейнего, россия, признание днр и лнр в россии