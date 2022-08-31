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В Ленобласти построят новую линию переработки молока
В Ленобласти построят новую линию переработки молока - РИА Новости, 31.08.2022
В Ленобласти построят новую линию переработки молока
Молокоперерабатывающая компания из Ленинградской области построит новую линию производства, которая позволит перейти на розлив продукции в отечественную... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:13
ленинградская область
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Молокоперерабатывающая компания из Ленинградской области построит новую линию производства, которая позволит перейти на розлив продукции в отечественную упаковку, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он участвует в работе проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь"."Подписанное соглашение предполагает модернизацию производственного процесса в рамках реального импортозамещения. Компания будет монтировать линию отечественного производства по разливу молочной продукции в тару отечественного производства. Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объемы производства, а значительно его нарастить: исследования рынка показали, что продукция в новой упаковке раскупается более охотно", ― сказал Малащенко.Новая линия будет перерабатывать до 1,4 тысячи тонн сырого молока и производить до 2,5 миллионов бутылок готовой продукции в месяц. Инвестиции в проект составят 140 миллионов рублей. Новое производство создаст 35 рабочих мест", - добавили в пресс-службе обладминистрации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, экономика
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Молокоперерабатывающая компания из Ленинградской области построит новую линию производства, которая позволит перейти на розлив продукции в отечественную упаковку, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Он участвует в работе проходящей в Санкт-Петербурге
XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
"Подписанное соглашение предполагает модернизацию производственного процесса в рамках реального импортозамещения. Компания будет монтировать линию отечественного производства по разливу молочной продукции в тару отечественного производства. Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объемы производства, а значительно его нарастить: исследования рынка показали, что продукция в новой упаковке раскупается более охотно", ― сказал Малащенко.
Новая линия будет перерабатывать до 1,4 тысячи тонн сырого молока и производить до 2,5 миллионов бутылок готовой продукции в месяц. Инвестиции в проект составят 140 миллионов рублей. Новое производство создаст 35 рабочих мест", - добавили в пресс-службе обладминистрации.