https://ria.ru/20220831/lenoblast-1813466397.html

В Ленобласти построят новую линию переработки молока

В Ленобласти построят новую линию переработки молока - РИА Новости, 31.08.2022

В Ленобласти построят новую линию переработки молока

Молокоперерабатывающая компания из Ленинградской области построит новую линию производства, которая позволит перейти на розлив продукции в отечественную... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:13

ленинградская область

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Молокоперерабатывающая компания из Ленинградской области построит новую линию производства, которая позволит перейти на розлив продукции в отечественную упаковку, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он участвует в работе проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь"."Подписанное соглашение предполагает модернизацию производственного процесса в рамках реального импортозамещения. Компания будет монтировать линию отечественного производства по разливу молочной продукции в тару отечественного производства. Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объемы производства, а значительно его нарастить: исследования рынка показали, что продукция в новой упаковке раскупается более охотно", ― сказал Малащенко.Новая линия будет перерабатывать до 1,4 тысячи тонн сырого молока и производить до 2,5 миллионов бутылок готовой продукции в месяц. Инвестиции в проект составят 140 миллионов рублей. Новое производство создаст 35 рабочих мест", - добавили в пресс-службе обладминистрации.

https://ria.ru/20220831/ryba-1813437531.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

санкт-петербург, экономика