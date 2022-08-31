США заявили о желании организовать контакт с Китаем на высшем уровне
Кирби: США работают над контактом с Китаем на высшем уровне, но окончательного решения нет
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США активно работают над организацией контакта с КНР на высшем уровне, но окончательного решения пока нет, сообщил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы работаем над организацией контакта на высшем уровне, но пока нет решения", - сообщил Кирби на вопрос журналиста о возможности очной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также отметил, что контакты США с КНР на высоком уровне сохраняются, но диалог по ряду вопросов, включая климат, по-прежнему не восстановлен.
Последний раз лидеры двух стран созванивались 28 июля до визита на Тайвань палаты представителей США Нэнси Пелоси. В августе сообщалось, что Байден может провести первую личную встречу с Си Цзиньпином в ноябре на саммите G20, который пройдет на Бали.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
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