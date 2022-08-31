https://ria.ru/20220831/kitay-1813541722.html

США заявили о желании организовать контакт с Китаем на высшем уровне

США заявили о желании организовать контакт с Китаем на высшем уровне - РИА Новости, 31.08.2022

США заявили о желании организовать контакт с Китаем на высшем уровне

США активно работают над организацией контакта с КНР на высшем уровне, но окончательного решения пока нет, сообщил в среду координатор Совета национальной... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:43

2022-08-31T18:43

2022-08-31T18:43

в мире

сша

китай

тайвань

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США активно работают над организацией контакта с КНР на высшем уровне, но окончательного решения пока нет, сообщил в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы работаем над организацией контакта на высшем уровне, но пока нет решения", - сообщил Кирби на вопрос журналиста о возможности очной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также отметил, что контакты США с КНР на высоком уровне сохраняются, но диалог по ряду вопросов, включая климат, по-прежнему не восстановлен.Последний раз лидеры двух стран созванивались 28 июля до визита на Тайвань палаты представителей США Нэнси Пелоси. В августе сообщалось, что Байден может провести первую личную встречу с Си Цзиньпином в ноябре на саммите G20, который пройдет на Бали.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, тайвань, джон кирби