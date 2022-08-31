05:10 31.08.2022 (обновлено: 06:22 31.08.2022)
Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая
Глава Минвостокразвития: отношения России и Китая ждет новая более масштабная глава
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более масштабная глава отношений ожидает Россию и Китай, степень готовности к взаимодействию существенно выросла, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Я вижу впереди главу, безусловно, более масштабную, чем прошлая. Из-за того, что Китай очень быстро рос и не весь бизнес обладал опытом международных инвестиций, не все проекты, которые заявлялись китайскими инвесторами, получились так, как были задуманы, были и блины комом. Но сейчас мы видим, что степень зрелости и готовности к взаимодействию существенно выросла", — сказал Чекунков.
По его словам, "нужно знать, что такое КНР".
"Китай считает себя срединным государством, и он вращается вокруг своей оси. Но он наш естественный сосед. У нас 4200 километров границы между Дальним Востоком и Китаем, высокая экономическая связанность. Народы России и Китая хорошо друг к другу относятся. Китайский народ, безусловно, восхищается нашим президентом, я это знаю не понаслышке. За многие десятки командировок в Китай я видел, какое отношение китайцы выражают к Владимиру Владимировичу Путину", — уточнил министр.
При этом как государство КНР выстраивает стратегические долгосрочные планы на десятилетия вперед, заключил собеседник агентства.
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