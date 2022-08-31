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Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая
Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая
Более масштабная глава отношений ожидает Россию и Китай, степень готовности к взаимодействию существенно выросла, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T05:10
2022-08-31T06:22
экономика
китай
россия
дальний восток
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более масштабная глава отношений ожидает Россию и Китай, степень готовности к взаимодействию существенно выросла, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По его словам, партнерство России с Китаем в постсоветской действительности выстраивалось неким методом проб и ошибок, удалось создать несколько мощных магистральных проектов.По его словам, "нужно знать, что такое КНР"."Китай считает себя срединным государством, и он вращается вокруг своей оси. Но он наш естественный сосед. У нас 4200 километров границы между Дальним Востоком и Китаем, высокая экономическая связанность. Народы России и Китая хорошо друг к другу относятся. Китайский народ, безусловно, восхищается нашим президентом, я это знаю не понаслышке. За многие десятки командировок в Китай я видел, какое отношение китайцы выражают к Владимиру Владимировичу Путину", — уточнил министр.При этом как государство КНР выстраивает стратегические долгосрочные планы на десятилетия вперед, заключил собеседник агентства.
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экономика, китай, россия, дальний восток
Экономика, Китай, Россия, Дальний Восток
05:10 31.08.2022 (обновлено: 06:22 31.08.2022)
 
Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая

Глава Минвостокразвития: отношения России и Китая ждет новая более масштабная глава

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более масштабная глава отношений ожидает Россию и Китай, степень готовности к взаимодействию существенно выросла, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По его словам, партнерство России с Китаем в постсоветской действительности выстраивалось неким методом проб и ошибок, удалось создать несколько мощных магистральных проектов.

"Я вижу впереди главу, безусловно, более масштабную, чем прошлая. Из-за того, что Китай очень быстро рос и не весь бизнес обладал опытом международных инвестиций, не все проекты, которые заявлялись китайскими инвесторами, получились так, как были задуманы, были и блины комом. Но сейчас мы видим, что степень зрелости и готовности к взаимодействию существенно выросла", — сказал Чекунков.

По его словам, "нужно знать, что такое КНР".
"Китай считает себя срединным государством, и он вращается вокруг своей оси. Но он наш естественный сосед. У нас 4200 километров границы между Дальним Востоком и Китаем, высокая экономическая связанность. Народы России и Китая хорошо друг к другу относятся. Китайский народ, безусловно, восхищается нашим президентом, я это знаю не понаслышке. За многие десятки командировок в Китай я видел, какое отношение китайцы выражают к Владимиру Владимировичу Путину", — уточнил министр.
При этом как государство КНР выстраивает стратегические долгосрочные планы на десятилетия вперед, заключил собеседник агентства.
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