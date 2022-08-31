https://ria.ru/20220831/kitay-1813308918.html

Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая

Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая - РИА Новости, 31.08.2022

Глава Минвостокразвития рассказал о будущем отношений России и Китая

Более масштабная глава отношений ожидает Россию и Китай, степень готовности к взаимодействию существенно выросла, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:10

2022-08-31T05:10

2022-08-31T06:22

экономика

китай

россия

дальний восток

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более масштабная глава отношений ожидает Россию и Китай, степень готовности к взаимодействию существенно выросла, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По его словам, партнерство России с Китаем в постсоветской действительности выстраивалось неким методом проб и ошибок, удалось создать несколько мощных магистральных проектов.По его словам, "нужно знать, что такое КНР"."Китай считает себя срединным государством, и он вращается вокруг своей оси. Но он наш естественный сосед. У нас 4200 километров границы между Дальним Востоком и Китаем, высокая экономическая связанность. Народы России и Китая хорошо друг к другу относятся. Китайский народ, безусловно, восхищается нашим президентом, я это знаю не понаслышке. За многие десятки командировок в Китай я видел, какое отношение китайцы выражают к Владимиру Владимировичу Путину", — уточнил министр.При этом как государство КНР выстраивает стратегические долгосрочные планы на десятилетия вперед, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220818/kitay-1810348073.html

китай

россия

дальний восток

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экономика, китай, россия, дальний восток