https://ria.ru/20220831/kiev-1813404807.html
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому - РИА Новости, 31.08.2022
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:16
2022-08-31T13:16
2022-08-31T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
киев
луганская народная республика
украина
российское общество "знание"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате."Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти (подконтрольные нацформированиям – ред.) территории. Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", - сказал глава республики, выступая на мероприятии.
https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, киев, луганская народная республика, украина, российское общество "знание", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Российское общество "Знание", Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому
Глава ЛНР Пасечник призвал не отдавать Киев ни националистам, ни британцам, ни американцам