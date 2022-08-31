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Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/kiev-1813404807.html
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому - РИА Новости, 31.08.2022
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:16
2022-08-31T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
киев
луганская народная республика
украина
российское общество "знание"
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате."Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти (подконтрольные нацформированиям – ред.) территории. Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", - сказал глава республики, выступая на мероприятии.
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киев
луганская народная республика
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в мире, леонид пасечник, киев, луганская народная республика, украина, российское общество "знание", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Российское общество "Знание", Ситуация в ДНР и ЛНР
13:16 31.08.2022
 
Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому

Глава ЛНР Пасечник призвал не отдавать Киев ни националистам, ни британцам, ни американцам

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате.
"Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти (подконтрольные нацформированиям – ред.) территории. Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", - сказал глава республики, выступая на мероприятии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникКиевЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссийское общество "Знание"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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