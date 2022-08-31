https://ria.ru/20220831/kiev-1813404807.html

Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому

Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому - РИА Новости, 31.08.2022

Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:16

2022-08-31T13:16

2022-08-31T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

киев

луганская народная республика

украина

российское общество "знание"

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал не отдавать Киев националистам, британцам и американцам.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт работе Луганской площадки четвертого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", который проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате."Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти (подконтрольные нацформированиям – ред.) территории. Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", - сказал глава республики, выступая на мероприятии.

https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html

киев

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, леонид пасечник, киев, луганская народная республика, украина, российское общество "знание", ситуация в днр и лнр