https://ria.ru/20220831/kasta-1813449077.html
Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО
Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО - РИА Новости, 31.08.2022
Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО
Группа "Каста" продолжает выступать в России, несмотря на то что их публичные концерты отменили организаторы на местах, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:48
2022-08-31T21:48
2022-08-31T23:33
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валерий меладзе
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Группа "Каста" продолжает выступать в России, несмотря на то что их публичные концерты отменили организаторы на местах, сообщили РИА Новости представители коллектива. В этом они винят некий "черный список", в который включили артистов, осудивших СВО на Украине. Однако представитель коллектива не смог сказать, видел ли он сам этот список и какие артисты еще в него включены.Группа выступила с публичным осуждением специальной военной операции России на Украине через два дня после ее начала – 26 февраля. Весной у них планировались концерты в Нижнем Новгороде, Москве, Ярославле и Вологде, но их отменили организаторы. Ранее появилась информация, что Валерий Меладзе, который также в начале СВО осудил ее, вернулся к корпоративам и концертам в России. Он, к примеру, выступил в Москве на фестивале "Фестик".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, валерий меладзе, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Шоу-бизнес, Валерий Меладзе, Новости шоу-бизнеса
21:48 31.08.2022 (обновлено: 23:33 31.08.2022)
Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО
Группа "Каста", осудившая СВО, заявила, что выступает в России, но только на корпоративах
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Группа "Каста" продолжает выступать в России, несмотря на то что их публичные концерты отменили организаторы на местах, сообщили РИА Новости представители коллектива. В этом они винят некий "черный список", в который включили артистов, осудивших СВО на Украине.
"Список существует вполне зримо. Его получают площадки на местах и департаменты культуры, – считает концертный директор "Касты" Руслан Муннибаев. – В интернете можно найти его, и там указана группа "Каста". Публичных выступлений у коллектива в ближайшее время не планируется, только корпоративы".
Однако представитель коллектива не смог сказать, видел ли он сам этот список и какие артисты еще в него включены.
Группа выступила с публичным осуждением специальной военной операции России на Украине через два дня после ее начала – 26 февраля. Весной у них планировались концерты в Нижнем Новгороде, Москве, Ярославле и Вологде, но их отменили организаторы.
Ранее появилась информация, что Валерий Меладзе, который также в начале СВО осудил ее, вернулся
к корпоративам и концертам в России. Он, к примеру, выступил в Москве на фестивале "Фестик".