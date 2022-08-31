https://ria.ru/20220831/kasta-1813449077.html

Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО

Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО - РИА Новости, 31.08.2022

Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО

Группа "Каста" продолжает выступать в России, несмотря на то что их публичные концерты отменили организаторы на местах, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:48

2022-08-31T21:48

2022-08-31T23:33

шоубиз

шоу-бизнес

валерий меладзе

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Группа "Каста" продолжает выступать в России, несмотря на то что их публичные концерты отменили организаторы на местах, сообщили РИА Новости представители коллектива. В этом они винят некий "черный список", в который включили артистов, осудивших СВО на Украине. Однако представитель коллектива не смог сказать, видел ли он сам этот список и какие артисты еще в него включены.Группа выступила с публичным осуждением специальной военной операции России на Украине через два дня после ее начала – 26 февраля. Весной у них планировались концерты в Нижнем Новгороде, Москве, Ярославле и Вологде, но их отменили организаторы. Ранее появилась информация, что Валерий Меладзе, который также в начале СВО осудил ее, вернулся к корпоративам и концертам в России. Он, к примеру, выступил в Москве на фестивале "Фестик".

https://ria.ru/20220831/shtraf-1813337428.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шоу-бизнес, валерий меладзе, новости шоу-бизнеса