https://ria.ru/20220831/gorlovka-1813421427.html

Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки

Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки - РИА Новости, 31.08.2022

Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки

Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:13

2022-08-31T14:13

2022-08-31T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию."Уважаемые друзья, в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах активно тиражируется заведомо ложная информация о том, что поселок городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по неким вымышленным документам числится пустующим, а все жители данного населенного пункта эвакуировались на территорию Российской Федерации. Также распространяется заведомо ложная информация о том, что в поселке сложилась тяжелая гуманитарная обстановка, а ситуация с водоснабжением на грани катастрофы. Официально заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр Горловки добавил, что в общей сложности из Пантелеймоновки в Россию выехало около 500 жителей населенного пункта, большую часть из которых составляют мамы с детьми. На данный момент в поселке проживают 5 тысяч человек. Он отметил, что "гуманитарного коллапса" в Пантелеймоновке нет, магазины работают, недостатка в продуктах нет.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

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донецк (днр)

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Кирилл Волков

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