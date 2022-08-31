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Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/gorlovka-1813421427.html
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки - РИА Новости, 31.08.2022
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки
Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:13
2022-08-31T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию."Уважаемые друзья, в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах активно тиражируется заведомо ложная информация о том, что поселок городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по неким вымышленным документам числится пустующим, а все жители данного населенного пункта эвакуировались на территорию Российской Федерации. Также распространяется заведомо ложная информация о том, что в поселке сложилась тяжелая гуманитарная обстановка, а ситуация с водоснабжением на грани катастрофы. Официально заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр Горловки добавил, что в общей сложности из Пантелеймоновки в Россию выехало около 500 жителей населенного пункта, большую часть из которых составляют мамы с детьми. На данный момент в поселке проживают 5 тысяч человек. Он отметил, что "гуманитарного коллапса" в Пантелеймоновке нет, магазины работают, недостатка в продуктах нет.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 31.08.2022
 
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки

Мэр Горловки Приходько опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки в Россию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию.
"Уважаемые друзья, в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах активно тиражируется заведомо ложная информация о том, что поселок городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по неким вымышленным документам числится пустующим, а все жители данного населенного пункта эвакуировались на территорию Российской Федерации. Также распространяется заведомо ложная информация о том, что в поселке сложилась тяжелая гуманитарная обстановка, а ситуация с водоснабжением на грани катастрофы. Официально заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки добавил, что в общей сложности из Пантелеймоновки в Россию выехало около 500 жителей населенного пункта, большую часть из которых составляют мамы с детьми. На данный момент в поселке проживают 5 тысяч человек. Он отметил, что "гуманитарного коллапса" в Пантелеймоновке нет, магазины работают, недостатка в продуктах нет.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
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