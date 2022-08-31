https://ria.ru/20220831/gorlovka-1813421427.html
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки - РИА Новости, 31.08.2022
Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки
Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:13
2022-08-31T14:13
2022-08-31T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о полной эвакуации населения поселка Пантелеймоновка в Россию."Уважаемые друзья, в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах активно тиражируется заведомо ложная информация о том, что поселок городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по неким вымышленным документам числится пустующим, а все жители данного населенного пункта эвакуировались на территорию Российской Федерации. Также распространяется заведомо ложная информация о том, что в поселке сложилась тяжелая гуманитарная обстановка, а ситуация с водоснабжением на грани катастрофы. Официально заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр Горловки добавил, что в общей сложности из Пантелеймоновки в Россию выехало около 500 жителей населенного пункта, большую часть из которых составляют мамы с детьми. На данный момент в поселке проживают 5 тысяч человек. Он отметил, что "гуманитарного коллапса" в Пантелеймоновке нет, магазины работают, недостатка в продуктах нет.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мэр Горловки опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки
Мэр Горловки Приходько опроверг информацию о полной эвакуации Пантелеймоновки в Россию