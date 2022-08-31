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Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице - РИА Новости, 01.09.2022
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Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице
Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице - РИА Новости, 01.09.2022
Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице
Дочь Михаила Горбачева Ирина провела с ним в больнице последние дни, прилетев из Германии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда",... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T23:56
2022-09-01T00:09
михаил горбачев
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дочь Михаила Горбачева Ирина провела с ним в больнице последние дни, прилетев из Германии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда", личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным."Она была все последние дни. Лечащие врачи сообщили, что вот такая ситуация. Они ей дали эту информацию", - сказал Палажченко.Он отметил, что последние месяцы происходило ухудшение состояния Горбачева."Мы это знали. Конечно, и Ирина Михайловна это знала. И вот эти последние дни, конечно, она провела здесь", - сказал он."Она прилетела, как только стало ясно, что есть необходимость ей эти вот последние дни быть с ним", - добавил Палажченко.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813589146.html
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михаил горбачев, умер михаил горбачев, ирина горбачева, горбачев-фонд
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Ирина Горбачева, Горбачев-фонд
23:56 31.08.2022 (обновлено: 00:09 01.09.2022)
 
Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице

Дочь Горбачева Ирина прилетела из Германии и провела с отцом последние дни в больнице

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкИрина Горбачева-Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева
Ирина Горбачева-Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Ирина Горбачева-Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дочь Михаила Горбачева Ирина провела с ним в больнице последние дни, прилетев из Германии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда", личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве в офисе Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 23:39
"Горбачев-Фонд" продолжит работу
"Она была все последние дни. Лечащие врачи сообщили, что вот такая ситуация. Они ей дали эту информацию", - сказал Палажченко.
Он отметил, что последние месяцы происходило ухудшение состояния Горбачева.
"Мы это знали. Конечно, и Ирина Михайловна это знала. И вот эти последние дни, конечно, она провела здесь", - сказал он.
"Она прилетела, как только стало ясно, что есть необходимость ей эти вот последние дни быть с ним", - добавил Палажченко.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:17
Источник сообщил, что дочь и внучки Горбачева приедут на прощание с ним
 
Михаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевИрина ГорбачеваГорбачев-фонд
 
 
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