https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813590886.html

Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице

Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице - РИА Новости, 01.09.2022

Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице

Дочь Михаила Горбачева Ирина провела с ним в больнице последние дни, прилетев из Германии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда",... РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T23:56

2022-08-31T23:56

2022-09-01T00:09

михаил горбачев

умер михаил горбачев

ирина горбачева

горбачев-фонд

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дочь Михаила Горбачева Ирина провела с ним в больнице последние дни, прилетев из Германии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда", личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным."Она была все последние дни. Лечащие врачи сообщили, что вот такая ситуация. Они ей дали эту информацию", - сказал Палажченко.Он отметил, что последние месяцы происходило ухудшение состояния Горбачева."Мы это знали. Конечно, и Ирина Михайловна это знала. И вот эти последние дни, конечно, она провела здесь", - сказал он."Она прилетела, как только стало ясно, что есть необходимость ей эти вот последние дни быть с ним", - добавил Палажченко.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813589146.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813500004.html

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