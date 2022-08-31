https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813548931.html

Далай-лама высказался о Горбачеве

Далай-лама высказался о Горбачеве - РИА Новости, 31.08.2022

Далай-лама высказался о Горбачеве

Первый президент СССР Михаил Горбачев был образцовым государственным деятелем, и он всегда оставался приверженным делу укрепления мира, говорится в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:09

2022-08-31T19:09

2022-08-31T19:09

религия

михаил горбачев

александр бородай

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россия

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российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев был образцовым государственным деятелем, и он всегда оставался приверженным делу укрепления мира, говорится в соболезновании Далай-ламы XIV.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Далай-лама выразил соболезнования дочери Горбачева Ирине Вирганской, членам его семьи, его друзьям и сторонникам."Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, бывшего руководителя Советского Союза и лауреата Нобелевской премии мира. Я от всего сердца молюсь о моем друге... Михаил Горбачев был дальновидным человеком и образцовым государственным деятелем. Даже после ухода (с поста президента) он оставался приверженным делу укрепления мира и примирения во всем мире. Проводившийся по его инициативе Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира позволил нобелевским лауреатам и их соответствующим организациям регулярно собираться, чтобы совместно вырабатывать идеи о том, как сделать мир добрее и безопаснее", - говорится в соболезновании далай-ламы, текст которого передал РИА Новости представитель далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.Далай-лама отметил, что на протяжении многих лет он неоднократно встречался с Горбачевым на форумах сторонников мира в разных частях света и постоянно поддерживал с ним тесные контакты."Я питал огромное уважение к нему и его усилиям, способствующим большей открытости и преобразованиям, а также к его противостоянию ядерной войне. Он активно работал над сокращением ядерных вооружений в мире. Он прожил содержательную жизнь. Тем из нас, кто восхищался им, следует продолжать его дело, проявляя такие же энтузиазм и решимость, с которыми он поощрял свободу и работал над созданием демилитаризованного мира", - говорится в соболезновании."Он дал возможности""С нами больше нет человека, чья личность символизирует время глобальных мировых перемен", - говорится в письме президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды с соболезнованиями дочери Горбачева, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, Горбачева во всем мире знают, "прежде всего, как политического лидера, чья внутренняя и внешняя политика вдохнула новые творческие силы в нашу страну, а также катализировала большие плодотворные перемены во всех сферах жизни"."В обществе появились многие возможности, которые в дальнейшем были признаны законодательно в новой России и закреплены в ее Конституции: свобода слова и самовыражения, свобода передвижения и частного предпринимательства. Отдельно считаю необходимым выразить мою личную признательность вашему отцу за возрождение религиозных свобод в нашей стране — именно благодаря его преобразованиям произошел настоящий подъем и расцвет духовной жизни", - подчеркнул Борода.Комментируя РИА Новости кончину политика, президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер также отметил, что Горбачев дал людям много возможностей, "но не все смогли ими воспользоваться".Глава РЕК отметил, что при Горбачеве люди смогли учиться и жить, где хотят. "Он дал возможность (советским – ред.) евреям определиться с местом проживания, при нем были восстановлены дипломатические отношения с Израилем", - отметил Каннер.В свою очередь, опрошенные РИА Новости муфтии заявили, что деятельность первого президента СССР сложно оценивать однозначно."При Горбачеве произошел развал Советского Союза. При его правлении была не свобода, это была не демократия – это была анархия, когда не работали законы, когда не было достойной и сильной власти, достойного контроля над самой страной, когда полыхала то одна горячая точка, то другая. Всевышний ему судья, Михаилу Сергеевичу отвечать перед Богом", - сказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.Зампред Духовного управления мусульман РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что годы перестройки пришлись на его детство и запомнились "длинными очередями, пустыми прилавками и талонами на продукты"."Религиозным деятелям трудно судить о политиках. Горбачев много сделал хорошего, немало было и негативного в его действиях. Но во время его правления возродилась религиозная жизнь. Это надо признать. Расширились международные связи в политике, экономике, религиозной сфере. Пал железный занавес. Мусульманский мир стал рассматривать нашу страну как партнера с многовековым исламским бэкграундом", - сказал Аляутдинов.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813403042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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