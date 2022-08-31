https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813533523.html

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:20

2022-08-31T18:20

2022-08-31T18:20

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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия", - процитировали соболезнование в пресс-службе. По мнению Лукашенко, Горбачев "искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости"."От имени белорусского народа и от себя лично президент Беларуси выразил искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты родным и близким Михаила Горбачева", - сообщили в пресс-службе.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мир. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил горбачев, белоруссия, умер михаил горбачев, россия, александр лукашенко, ссср