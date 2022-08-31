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Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 31.08.2022

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Экс-президента СССР Михаила Горбачева похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания в Колонном зале, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:40

2022-08-31T17:40

2022-08-31T19:22

михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президента СССР Михаила Горбачева похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания в Колонном зале, сообщил РИА Новости представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков."Церемония прощания состоится 3 сентября в Колонном зале. С 10 до 14 часов. Доступ свободный. Похороны - в тот же день на Новодевичьем кладбище", — сказал он.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

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Кирилл Волков

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