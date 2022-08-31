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Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха - РИА Новости, 31.08.2022
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Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха
Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха - РИА Новости, 31.08.2022
Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха
Чешский президент Милош Земан выразил в среду свои соболезнования семье Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:25
2022-08-31T16:25
в мире
михаил горбачев
ссср
чехословакия
россия
умер михаил горбачев
милош земан
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ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан выразил в среду свои соболезнования семье Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Мы иногда слышим о том, что с уходом из жизни человека уходит целая эпоха. За этим часто скрывается пустая фраза, которая свидетельствует о девальвации слов и о нашей тенденции к идеализации и поиску примера. Однако в случае Михаила Сергеевича Горбачева слова об уходе целой эпохи полностью оправданы", - говорится в письме Земана.По мнению чешского президента, имя Горбачева связано с глубокими переменами в СССР, которые радикально изменили политическую карту мира и оказали кардинальное влияние на судьбу народов тогдашней Чехословакии."Михаил Сергеевич принес свободу и демократию десяткам миллионов граждан Советского Союза. Его внутриполитические реформы дали пример и импульс для перемен и в других тогдашних социалистических странах, включая Чехословакию. Благодаря Михаилу Сергеевичу мы получили условия для ненасильственной смены режима и начали писать новую часть нашей истории", - отмечается в письме Земана.Как отметил Земан в письме, Горбачев на себе ощутил, что "никто в своем Отечестве не бывает пророком". "Я ценил его огромный опыт, знания и энергию. Я считал честью называть себя его другом и использовал каждую возможность для того, чтобы встретиться с ним. В последний раз это произошло в 2017 году, во время моей последней поездки в Россию. Не только мне будет не хватать подобных встреч. Позвольте мне выразить свое соболезнование в связи с той потерей, которая постигла вашу семью и всех нас", - написал чешский президент семье Горбачева.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813417025.html
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60
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60
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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в мире, михаил горбачев, ссср, чехословакия, россия, умер михаил горбачев, милош земан
В мире, Михаил Горбачев, СССР, Чехословакия, Россия, Умер Михаил Горбачев, Милош Земан
16:25 31.08.2022
 
Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха

Президент Чехии Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан выразил в среду свои соболезнования семье Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:26
Главный урок Михаила Горбачева для России
"Мы иногда слышим о том, что с уходом из жизни человека уходит целая эпоха. За этим часто скрывается пустая фраза, которая свидетельствует о девальвации слов и о нашей тенденции к идеализации и поиску примера. Однако в случае Михаила Сергеевича Горбачева слова об уходе целой эпохи полностью оправданы", - говорится в письме Земана.
По мнению чешского президента, имя Горбачева связано с глубокими переменами в СССР, которые радикально изменили политическую карту мира и оказали кардинальное влияние на судьбу народов тогдашней Чехословакии.
"Михаил Сергеевич принес свободу и демократию десяткам миллионов граждан Советского Союза. Его внутриполитические реформы дали пример и импульс для перемен и в других тогдашних социалистических странах, включая Чехословакию. Благодаря Михаилу Сергеевичу мы получили условия для ненасильственной смены режима и начали писать новую часть нашей истории", - отмечается в письме Земана.
Как отметил Земан в письме, Горбачев на себе ощутил, что "никто в своем Отечестве не бывает пророком". "Я ценил его огромный опыт, знания и энергию. Я считал честью называть себя его другом и использовал каждую возможность для того, чтобы встретиться с ним. В последний раз это произошло в 2017 году, во время моей последней поездки в Россию. Не только мне будет не хватать подобных встреч. Позвольте мне выразить свое соболезнование в связи с той потерей, которая постигла вашу семью и всех нас", - написал чешский президент семье Горбачева.
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной в аэропорту Внуково
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Парадня / Перейти в фотобанк

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева с сотрудниками Чернобыльской АЭС
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Ю.Петшаковский / Перейти в фотобанк

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Краснодарском и Ставропольском краях
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© AP Photo / Boris Yurchenko

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

Поцелуй президента СССР Михаила Горбачева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Куйбышевской области
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер и Раиса Горбачева
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев перед началом Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР. 12 марта 1990 года
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР Михаила Горбачева в Казахстан
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
Перейти в фотобанк
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
 
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