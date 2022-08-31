https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813473430.html

Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха

Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха - РИА Новости, 31.08.2022

Земан заявил, что со смертью Горбачева ушла целая эпоха

Чешский президент Милош Земан выразил в среду свои соболезнования семье Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:25

2022-08-31T16:25

2022-08-31T16:25

в мире

михаил горбачев

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умер михаил горбачев

милош земан

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ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан выразил в среду свои соболезнования семье Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Мы иногда слышим о том, что с уходом из жизни человека уходит целая эпоха. За этим часто скрывается пустая фраза, которая свидетельствует о девальвации слов и о нашей тенденции к идеализации и поиску примера. Однако в случае Михаила Сергеевича Горбачева слова об уходе целой эпохи полностью оправданы", - говорится в письме Земана.По мнению чешского президента, имя Горбачева связано с глубокими переменами в СССР, которые радикально изменили политическую карту мира и оказали кардинальное влияние на судьбу народов тогдашней Чехословакии."Михаил Сергеевич принес свободу и демократию десяткам миллионов граждан Советского Союза. Его внутриполитические реформы дали пример и импульс для перемен и в других тогдашних социалистических странах, включая Чехословакию. Благодаря Михаилу Сергеевичу мы получили условия для ненасильственной смены режима и начали писать новую часть нашей истории", - отмечается в письме Земана.Как отметил Земан в письме, Горбачев на себе ощутил, что "никто в своем Отечестве не бывает пророком". "Я ценил его огромный опыт, знания и энергию. Я считал честью называть себя его другом и использовал каждую возможность для того, чтобы встретиться с ним. В последний раз это произошло в 2017 году, во время моей последней поездки в Россию. Не только мне будет не хватать подобных встреч. Позвольте мне выразить свое соболезнование в связи с той потерей, которая постигла вашу семью и всех нас", - написал чешский президент семье Горбачева.

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T16:25 true PT3M15S

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Ольга Фомченкова

в мире, михаил горбачев, ссср, чехословакия, россия, умер михаил горбачев, милош земан