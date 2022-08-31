https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813453664.html

Сегодня Россия хлебает результаты руководства Горбачева, заявил Михалков

Сегодня Россия хлебает результаты руководства Горбачева, заявил Михалков - РИА Новости, 31.08.2022

Сегодня Россия хлебает результаты руководства Горбачева, заявил Михалков

Первый президент СССР Михаил Горбачев был в ослеплении и эйфории от того, как его встретили мир и страна, и сегодня россияне "хлебают результаты" его... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:35

2022-08-31T15:35

2022-08-31T15:35

общество

россия

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михаил горбачев

умер михаил горбачев

никита михалков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев был в ослеплении и эйфории от того, как его встретили мир и страна, и сегодня россияне "хлебают результаты" его руководства, заявил журналистам режиссер Никита Михалков.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.По мнению Михалкова, у политика была "трагическая судьба от невероятной любви всенародной, всемирной". "Я думаю, что это некое ослепление и эйфория от того, как его встретил мир и страна. Знаете, когда мы разоружаемся и доверяем на слово, что НАТО не приблизится, не взяв ни одной бумаги по этому поводу, вот мы сегодня хлебаем результаты", - пояснил он.По его словам, проблема Горбачева заключалась в том, что у него был менталитет человека, руководящего краем, а нужен был менталитет руководителя огромной страны. Свою мысль режиссер проиллюстрировал сравнением управления "Жигулями" и грузовиком с пятью прицепами. "Там есть и педали, и руль, и переключение скоростей, и тормоз… Но на "Жигулях" вы поворачиваете направо – и все, а для того, чтобы повернуть на грузовике с пятью прицепами направо, вы должны взять 8 метров налево, чтобы не сбить каким-нибудь прицепом автобусную остановку. Я думаю, что это проблема масштаба мышления. То, что можно сделать в регионе, когда это касается огромной страны, это не всегда получается", - заключил Михалков.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ссср, михаил горбачев, умер михаил горбачев, никита михалков