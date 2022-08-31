https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813434530.html

Премьер и президент Греции отметили вклад Горбачева в демократизацию СССР

Премьер и президент Греции отметили вклад Горбачева в демократизацию СССР - РИА Новости, 31.08.2022

Премьер и президент Греции отметили вклад Горбачева в демократизацию СССР

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Михаил Горбачев изменил свою страну и мир, но его политика не принесла плодов его государству. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:49

2022-08-31T14:49

2022-08-31T14:49

в мире

михаил горбачев

греция

ссср

умер михаил горбачев

кириакос мицотакис

екатерина сакелларопулу

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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Михаил Горбачев изменил свою страну и мир, но его политика не принесла плодов его государству.Первый и единственный президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, скончался в стране и на континенте, очень отличающихся от тех, что были в его время. Он пытался изменить систему, вышедшую за свои пределы, сломленную собственными слабостями", - написал Мицотакис написал в Twitter."Как политика его отождествляли с терминами "перестройка" и "гласность", которые, однако, не принесли плодов в его стране. Но он превратился в человека, внесшего решающий вклад в дело мира, международного взаимопонимания и демократизации", - написал Мицотакис.Он опубликовал фотографию своей давней встречи с Горбачевым.Президент Греции Катерина Сакелларопулу написала в своем аккаунте, что мир покинул человек, "узнавший в своей стране, что такое реформа (перестройка) и прозрачность (гласность)"."Михаил Горбачев связал свое имя с падением (берлинской) Стены и демократизацией Советского Союза. Но переход остался незавершенным.... Однако он попытался. Пусть память о нем будет жить вечно", - заявила Сакелларопулу.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T14:49 true PT3M15S

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Ольга Фомченкова

в мире, михаил горбачев, греция, ссср, умер михаил горбачев, кириакос мицотакис, екатерина сакелларопулу