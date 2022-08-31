https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813410932.html

Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева

Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева

Президент Таджикистана выразил соболезнование родственникам и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:42

2022-08-31T13:42

2022-08-31T13:47

в мире

умер михаил горбачев

таджикистан

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 31 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана выразил соболезнование родственникам и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачева. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения", - говорится в соболезновании главы государства.Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813394539.html

таджикистан

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в мире, умер михаил горбачев, таджикистан, эмомали рахмон