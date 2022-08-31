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Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева
Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева
Президент Таджикистана выразил соболезнование родственникам и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:42
2022-08-31T13:47
в мире
умер михаил горбачев
таджикистан
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 31 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана выразил соболезнование родственникам и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачева. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения", - говорится в соболезновании главы государства.Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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в мире, умер михаил горбачев, таджикистан, эмомали рахмон
В мире, Умер Михаил Горбачев, Таджикистан, Эмомали Рахмон
13:42 31.08.2022 (обновлено: 13:47 31.08.2022)
 
Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Горбачева

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования родственникам Горбачева

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 31 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана выразил соболезнование родственникам и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачева. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения", - говорится в соболезновании главы государства.
Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:43
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
 
В миреУмер Михаил ГорбачевТаджикистанЭмомали Рахмон
 
 
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