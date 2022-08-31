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Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен

Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен - РИА Новости, 31.08.2022

Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева, отметив, что тот стоял у истоков многих преобразований, стал... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:09

2022-08-31T12:09

2022-08-31T12:09

михаил горбачев

россия

политика

ссср

михаил мишустин

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева, отметив, что тот стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире, сообщается в Telegram-канале правительства РФ."Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев – выдающийся государственный и общественный деятель, авторитетный политик. Он прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Прошел уникальный профессиональный путь от первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС до президента СССР. Михаил Сергеевич стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну", - говорится в соболезнованиях. Мишустин подчеркнул, что память о Михаиле Горбачеве, человеке ярком и неординарном, навсегда останется с нами.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил горбачев, россия, политика, ссср, михаил мишустин, умер михаил горбачев