https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813374083.html

Титов назвал Горбачева смелым политиком и светлым человеком

Титов назвал Горбачева смелым политиком и светлым человеком - РИА Новости, 31.08.2022

Титов назвал Горбачева смелым политиком и светлым человеком

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив, что первый президент СССР войдет в историю как смелый... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:49

2022-08-31T11:49

2022-08-31T11:49

политика

михаил горбачев

умер михаил горбачев

россия

ссср

борис титов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив, что первый президент СССР войдет в историю как смелый политик и светлый человек."Ушел Михаил Горбачев. В свое время он один решился на перемены, пошел против всей мощной советской номенклатуры. Но у него хватило мужества пройти до конца. Конечно, он должен был лавировать, идти на компромиссы, иначе его бы уничтожили по пути. Иногда компромиссы нам казались чрезмерными", - написал Титов в своем Telegram-канале."И он победил, с издержками, с жертвами, но победил. Новая демократическая Россия была создана благодаря ему. К сожалению, сам он, спасая большую страну, стал жертвой борьбы за власть. Не он виноват в развале страны. Его имя останется в истории как имя смелого политика и светлого человека. Помним", - продолжил Титов.Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Ольга Фомченкова

политика, михаил горбачев, умер михаил горбачев, россия, ссср, борис титов