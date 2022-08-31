https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813370244.html

Горбачев навсегда останется в истории России, заявил Песков

Горбачев навсегда останется в истории России, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев навсегда останется в истории России, заявил Песков

Бывший президент СССР Михаил Горбачев навсегда останется в истории России, он искренне хотел верить, что холодная война закончится и наступит вечный... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:38

2022-08-31T11:38

2022-08-31T11:56

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

дмитрий песков

ссср

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев навсегда останется в истории России, он искренне хотел верить, что холодная война закончится и наступит вечный романтический период с Западом, но это не оправдалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание"."Он искренне хотел верить в то, что она (холодная война - ред.) закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и Западом, коллективным Западом, как мы его называем. Этот романтизм не оправдался, никакого романтического периода и медового столетия не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя", - добавил он.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, дмитрий песков, ссср, россия