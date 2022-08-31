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Глава МИД Италии заявил о необходимости защитить наследие Горбачева

Глава МИД Италии заявил о необходимости защитить наследие Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МИД Италии заявил о необходимости защитить наследие Горбачева

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, назвав его столпом истории последних лет. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:30

2022-08-31T11:30

2022-08-31T11:31

в мире

михаил горбачев

ссср

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луиджи ди майо

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РИМ, 31 авг – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, назвав его столпом истории последних лет.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Я выражаю все мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, столпа нашей новейшей истории и главного действующего лица в фундаментальных выборах демократии и свободы. Необходимо защищать его важнейшее наследие и продолжать верить в мир и открытость во всем мире", - говорится в заявлении министра.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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