https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813361758.html

Сенатор Кресс заявил, что Горбачев разбудил стихию, но обуздать ее не смог

Сенатор Кресс заявил, что Горбачев разбудил стихию, но обуздать ее не смог - РИА Новости, 31.08.2022

Сенатор Кресс заявил, что Горбачев разбудил стихию, но обуздать ее не смог

Деятельности первого президента СССР Михаила Горбачева не следует давать черно-белых оценок, начав реформы в стране, он разбудил стихию, но обуздать ее не смог, РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:15

2022-08-31T11:15

2022-08-31T11:15

политика

умер михаил горбачев

кпсс

томская область

михаил горбачев

ссср

виктор кресс

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Деятельности первого президента СССР Михаила Горбачева не следует давать черно-белых оценок, начав реформы в стране, он разбудил стихию, но обуздать ее не смог, написал в своем Telegram-канале сенатор, экс-губернатор Томской области Виктор Кресс.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Скончался Михаил Сергеевич Горбачев. Сейчас по-разному оценивают итоги его жизни и деятельности. Многие называют его чуть ли не предателем, не жалеют черных красок. Я против таких черно-белых оценок. Михаил Сергеевич – продукт своей эпохи", - отметил политик.По словам законодателя, Горбачев вырос в системе, где властвовала одна политическая сила – КПСС. И он вовремя понял, что в стране нужны перемены, что в обществе, в экономике назрела потребность для изменений. И он эти перемены начал."Беда в том, что он не знал, что дальше-то делать. В каком направлении двигаться. Поэтому половинчатые меры, где-то излишняя осторожность, где-то излишний радикализм. По сути, он сделал все, чтобы КПСС ушла со сцены, а с ней обрушился стержень, на которой держалось государство", - написал Кресс.По мнению сенатора, трагедия Горбачева в том, что он "разбудил стихию, а обуздать ее не смог". "Не было соответствующих волевых качеств, не было умения предвидеть. Ну, и окружение у него было не очень", - добавил парламентарий.Но не нужно забывать, что начать перемены – на это не все способны, отметил Кресс. "Я помню, как, будучи секретарем райкома партии в годы перестройки, во многом копировал его стиль руководства – встречи с людьми, открытость. Другое дело, что в нем всегда было что-то незаконченное. Поболтали, поговорили, а дальше что? Это не нравилось, конечно", - пояснил сенатор.Он рассказал, что лично познакомился с Горбачевым уже в другую эпоху, когда он приезжал в Томскую область в качестве российского политика. Он был довольно обаятельным человеком, но все таким же словоохотливым."В мнении народном, к сожалению, он навсегда останется не политиком-реформатором, а руководителем, который развалил страну. Вот за рубежом – да, его всегда будут восхвалять, особенно на Западе. Потому что он выполнил то, о чем они и мечтать не могли… И все же, Горбачев - это история. Останется в ней навсегда", - заключил Кресс.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T11:15 true PT3M15S

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Ольга Фомченкова

политика, умер михаил горбачев, кпсс, томская область, михаил горбачев, ссср, виктор кресс