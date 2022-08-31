https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813358535.html
Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером
Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером - РИА Новости, 31.08.2022
Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером
Исторические реформы первого президента СССР Михаила Горбачева помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства России и НАТО, его... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:10
2022-08-31T11:10
2022-08-31T11:10
в мире
михаил горбачев
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йенс столтенберг
умер михаил горбачев
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Исторические реформы первого президента СССР Михаила Горбачева помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства России и НАТО, его взгляды остаются примером, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада."Исторические реформы Михаила Горбачева привели к распаду Советского Союза, помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства между Россией и НАТО. Его видение лучшего мира остается примером", - написал Столтенберг в Twitter.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Михаил Горбачев, Россия, НАТО, СССР, Йенс Столтенберг, Умер Михаил Горбачев
Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером
Столтенберг заявил, что реформы Горбачева открыли возможность партнерства России и НАТО