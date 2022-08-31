https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813358535.html

Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером

Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером - РИА Новости, 31.08.2022

Столтенберг назвал взгляды Горбачева примером

Исторические реформы первого президента СССР Михаила Горбачева помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства России и НАТО, его... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:10

2022-08-31T11:10

2022-08-31T11:10

в мире

михаил горбачев

россия

нато

ссср

йенс столтенберг

умер михаил горбачев

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Исторические реформы первого президента СССР Михаила Горбачева помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства России и НАТО, его взгляды остаются примером, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада."Исторические реформы Михаила Горбачева привели к распаду Советского Союза, помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства между Россией и НАТО. Его видение лучшего мира остается примером", - написал Столтенберг в Twitter.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Кирилл Волков

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