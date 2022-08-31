https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813355290.html

"Теперь ему судья — Бог": Нарышкин высказался о смерти Горбачева

"Теперь ему судья — Бог": Нарышкин высказался о смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

"Теперь ему судья — Бог": Нарышкин высказался о смерти Горбачева

Михаил Горбачев столкнулся со множеством внешних и внутренних вызовов и не нашел на них адекватного ответа, заявил в среду глава Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:02

2022-08-31T11:02

2022-08-31T11:05

политика

ссср

умер михаил горбачев

россия

михаил горбачев

сергей нарышкин

российское историческое общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев столкнулся со множеством внешних и внутренних вызовов и не нашел на них адекватного ответа, заявил в среду глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада."Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев — экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Глубоко соболезную его родным и близким", - приводит слова Нарышкина Telegram-канал РИО.По его словам, Перестройка давно стала историей, но мир имеет дело с ее последствиями до сих пор. Горбачеву выпало руководить страной в очень непростой период и столкнуться со множеством внешних и внутренних вызовов, отметил Нарышкин.Председатель РИО считает, что адекватного ответа на эти вызовы найдено не было. "Теперь ему судья — Бог. А период Перестройки и последующего распада СССР еще долго останется предметом глубокого исследования историков, политологов, правоведов", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Кирилл Волков

политика, ссср, умер михаил горбачев, россия, михаил горбачев, сергей нарышкин, российское историческое общество