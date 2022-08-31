https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813346747.html

Рыжков заявил, что Горбачев начал реформы в стране, но не рассчитал силы

Рыжков заявил, что Горбачев начал реформы в стране, но не рассчитал силы - РИА Новости, 31.08.2022

Рыжков заявил, что Горбачев начал реформы в стране, но не рассчитал силы

Первый президент СССР Михаил Горбачев начал проводить реформы в стране, но не рассчитал свои силы и в итоге разрушил государство, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:46

2022-08-31T10:46

2022-08-31T10:46

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

николай рыжков

ссср

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев начал проводить реформы в стране, но не рассчитал свои силы и в итоге разрушил государство, заявил РИА Новости в среду сенатор, экс-председатель Совета министров Советского Союза Николай Рыжков.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Это человек, который начал реформировать страну, а потом не рассчитал свои силы и, в конце концов, разрушил свою страну. И остался в моей памяти как разрушитель великой державы - Советского Союза", - сказал политик.Сенатор отметил, что, говоря о перестройке, гласности, тогда Горбачев начинал доброе дело. "Надо было обдуманно все это вести, а не доводить до разрушения страны", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос агентства, позволили ли действия Горбачева снизить напряженность на международной арене, Рыжков отметил: "Вы напряженность сейчас чувствуете? Вот вам и ответ".

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Ольга Фомченкова

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