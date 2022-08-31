https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813342587.html

Миронов назвал Горбачева глотком свежего воздуха для советского народа

Миронов назвал Горбачева глотком свежего воздуха для советского народа - РИА Новости, 31.08.2022

Миронов назвал Горбачева глотком свежего воздуха для советского народа

Первый президент СССР Михаил Горбачев стал надеждой на колоссальные перемены, глотком свежего воздуха, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:32

2022-08-31T10:32

2022-08-31T10:32

политика

россия

умер михаил горбачев

ссср

сергей миронов

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев стал надеждой на колоссальные перемены, глотком свежего воздуха, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Для советского народа он стал глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены", — сказал Миронов."Заявления и надежды Горбачёва стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня", — добавил он.Парламентарий выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева. "Уважаемый Михаил Сергеевич, покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, умер михаил горбачев, ссср, сергей миронов