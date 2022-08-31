https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813331607.html

Венедиктов* назвал Горбачева мифологической фигурой

Венедиктов* назвал Горбачева мифологической фигурой - РИА Новости, 31.08.2022

Венедиктов* назвал Горбачева мифологической фигурой

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*, говоря о кончине Михаила Горбачева, назвал первого президента СССР фигурой исторической и заявил, что мы все... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:44

2022-08-31T09:44

2022-08-31T09:45

политика

михаил горбачев

умер михаил горбачев

ссср

алексей венедиктов (журналист)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*, говоря о кончине Михаила Горбачева, назвал первого президента СССР фигурой исторической и заявил, что мы все осиротели, но не все это поняли ещё."Мне кажется, что мы все осиротели, но не все это поняли ещё. Михаил Сергеевич - это фигура уже историческая, я бы сказал, мифологическая. А я потерял друга, а не президента, вот и все", - сказал Венедиктов* РИА Новости.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада. * СМИ, выполняющее функции иноагента.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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